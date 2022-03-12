Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Динамо» — «Арсенал»

12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Арсенал» и «Динамо». Встреча пройдет в Туле на местном стадионе и начнется в 16.30. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер!».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На команду можно поставить с котировкой 1.70 — это примерно 57% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (24%), а победа «Арсенала» есть в линии за 5.20 (19%).

· Ф1(+1) идет за 1.72.

· Ф2(-1) — за 2.12.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Арсенала» потенциальная выплата составит 5200 рублей.

Ставка «Арсенал» не проиграет" есть в линии за 2.10.

Шансы «Динамо» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.94.

Уверены, что «Арсенал» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.00.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Динамо». На него можно поставить за 5.80.

· ТМ 0.5 — 10.5;

· обе забьют: да — 2.05;

· точный счет: 3:1 — 46.0.