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Сегодня, 11:15

«Динамо» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч РПЛ 12 марта 2022

Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Динамо» — «Арсенал»
Егор Сергеев
Дмитрий Скопинцев и Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Арсенал» и «Динамо». Встреча пройдет в Туле на местном стадионе и начнется в 16.30. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер!».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На команду можно поставить с котировкой 1.70 — это примерно 57% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (24%), а победа «Арсенала» есть в линии за 5.20 (19%).

· Ф1(+1) идет за 1.72.

· Ф2(-1) за 2.12.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Арсенала» потенциальная выплата составит 5200 рублей.

Ставка «Арсенал» не проиграет" есть в линии за 2.10.

Шансы «Динамо» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.94.

Уверены, что «Арсенал» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.00.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Динамо». На него можно поставить за 5.80.

· ТМ 0.5 — 10.5;

· обе забьют: да — 2.05;

· точный счет: 3:1 — 46.0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 16:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Динамо

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
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 15 1 0
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Спартак

 17 1 7
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