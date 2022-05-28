28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» пройдет решающий матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу известный французский арбитр Клеман Тюрпен.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». На триумф команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.06, это примерно 47% вероятности. Победа «Реала» оценена котировкой 3.60 (27%), ничья — 3.80 (26%).

На то, что кубок в 14-й раз поднимут игроки «Реала», предложен коэффициент 2.55. На «Ливерпуль» — 1.59.

Мнением об исходе финала поделился комментатор Алексей Андронов. Он считает, что с кубком Францию покинет английская команда.

«Реал» спокойно готовился к финалу, а вот «Ливерпулю» немного не хватало этого спокойствия. С другой стороны, красные понимали, что «Манчестер Сити», скорее всего, чемпонство не отдаст.

Для меня немного странно, что «Ливерпуль» является большим фаворитом на эту игру. Но в целом это совпадает с моими ощущениями. В этом сезоне «Реал» уже достаточно раз проскользил по тонкому льду в этом сезоне. Думаю, «Ливерпуль» со всей серьезностью отнесется к своему сопернику.

Кроме того, есть такая романтическая история, что «Ливерпуль» может взять реванш за поражение в таком же финале Лиги чемпионов несколько лет назад. Велик соблазн сыграть ставку, что «Ливерпуль» поднимет кубок, но коэффициент больно маленький.

Я попробую рискнуть и предположу, что «Ливерпуль» выиграет в основное время. Большой уверенности тут быть не может — семь по 10-балльной системе, на уровне чуйки и моих представлений о том, как совмещаются силы и недостатки этих команд. Мне кажется, что «Ливерпуль» будет иметь преимущество в атаке», — рассказал Андронов «Рейтингу Букмекеров».

В букмекерской компании БЕТСИТИ ставку на победу «Ливерпуля» в основное время вы можете сделать с коэффициентом 2.06.