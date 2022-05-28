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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года

Прогноз экспертов на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Давид Алаба («Реал»).
Фото Global Look Press

28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» пройдет решающий матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу известный французский арбитр Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». На триумф команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.06, это примерно 47% вероятности. Победа «Реала» оценена котировкой 3.60 (27%), ничья — 3.80 (26%).

На то, что кубок в 14-й раз поднимут игроки «Реала», предложен коэффициент 2.55. На «Ливерпуль» — 1.59.

Мнением об исходе финала поделился комментатор Алексей Андронов. Он считает, что с кубком Францию покинет английская команда.

«Реал» спокойно готовился к финалу, а вот «Ливерпулю» немного не хватало этого спокойствия. С другой стороны, красные понимали, что «Манчестер Сити», скорее всего, чемпонство не отдаст.

Для меня немного странно, что «Ливерпуль» является большим фаворитом на эту игру. Но в целом это совпадает с моими ощущениями. В этом сезоне «Реал» уже достаточно раз проскользил по тонкому льду в этом сезоне. Думаю, «Ливерпуль» со всей серьезностью отнесется к своему сопернику.

 
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Кроме того, есть такая романтическая история, что «Ливерпуль» может взять реванш за поражение в таком же финале Лиги чемпионов несколько лет назад. Велик соблазн сыграть ставку, что «Ливерпуль» поднимет кубок, но коэффициент больно маленький.

Я попробую рискнуть и предположу, что «Ливерпуль» выиграет в основное время. Большой уверенности тут быть не может семь по 10-балльной системе, на уровне чуйки и моих представлений о том, как совмещаются силы и недостатки этих команд. Мне кажется, что «Ливерпуль» будет иметь преимущество в атаке», рассказал Андронов «Рейтингу Букмекеров».

В букмекерской компании БЕТСИТИ ставку на победу «Ливерпуля» в основное время вы можете сделать с коэффициентом 2.06.

 
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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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Краснодар

 15 1 0
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