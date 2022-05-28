«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» пройдет решающий матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу известный французский арбитр Клеман Тюрпен.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». На триумф команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.06, это примерно 47% вероятности. Победа «Реала» оценена котировкой 3.60 (27%), ничья — 3.80 (26%).
На то, что кубок в 14-й раз поднимут игроки «Реала», предложен коэффициент 2.55. На «Ливерпуль» — 1.59.
Мнением об исходе финала поделился комментатор Алексей Андронов. Он считает, что с кубком Францию покинет английская команда.
«Реал» спокойно готовился к финалу, а вот «Ливерпулю» немного не хватало этого спокойствия. С другой стороны, красные понимали, что «Манчестер Сити», скорее всего, чемпонство не отдаст.
Для меня немного странно, что «Ливерпуль» является большим фаворитом на эту игру. Но в целом это совпадает с моими ощущениями. В этом сезоне «Реал» уже достаточно раз проскользил по тонкому льду в этом сезоне. Думаю, «Ливерпуль» со всей серьезностью отнесется к своему сопернику.
Кроме того, есть такая романтическая история, что «Ливерпуль» может взять реванш за поражение в таком же финале Лиги чемпионов несколько лет назад. Велик соблазн сыграть ставку, что «Ливерпуль» поднимет кубок, но коэффициент больно маленький.
Я попробую рискнуть и предположу, что «Ливерпуль» выиграет в основное время. Большой уверенности тут быть не может — семь по 10-балльной системе, на уровне чуйки и моих представлений о том, как совмещаются силы и недостатки этих команд. Мне кажется, что «Ливерпуль» будет иметь преимущество в атаке», — рассказал Андронов «Рейтингу Букмекеров».
В букмекерской компании БЕТСИТИ ставку на победу «Ливерпуля» в основное время вы можете сделать с коэффициентом 2.06.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0