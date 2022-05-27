28 мая 2022 года в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на «Стад-де-Франс» в Париже. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают победу «Ливерпуля». На успех красных можно поставить с котировкой 2.08, это примерно 47% вероятности. Победа «Реала» оценена коэффициентом 3.60 (27%), ничья — 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на триумф мадридцев в случае их успеха выплата составит 3600 рублей.

В половине из десяти матчей «Ливерпуля» в этой Лиге чемпионов было забито больше трех мячей. В случае с «Реалом» это произошло шесть раз. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 1.76, на ТМ 2.5 — 2.18.

Команда Юргена Клоппа за последние десять матчей забивала в среднем два мяча, команда Анчелотти — 2.5 мяча. На ИТБ1 (2) можно поставить за 2.80, на ИТБ2 (2.5) — за 6.80.

Считаете, что сливочные продержатся как минимум до дополнительного времени? На то, что «Реал» не проиграет, котировка — 1.79.

«Ливерпуль» обменялся голами с соперниками в половине встреч, сливочные — в восьми из десяти. «Обе забьют» можно взять за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.22.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Реал»

Карло Анчелотти в своем обыкновенном стиле дал отдохнуть лидерам — Карим Бензема и Винисиус набрались сил, чтобы разгрызть небезупречную оборону соперника. Но и у красных с атакой полный порядок — парни Клоппа не забили только в одном матче за последние два месяца. Поэтому вряд ли «Реал» или «Ливерпуль» уйдут с поля без гола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.