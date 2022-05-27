Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 мая 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Кубок Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

28 мая 2022 года в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на «Стад-де-Франс» в Париже. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают победу «Ливерпуля». На успех красных можно поставить с котировкой 2.08, это примерно 47% вероятности. Победа «Реала» оценена коэффициентом 3.60 (27%), ничья — 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на триумф мадридцев в случае их успеха выплата составит 3600 рублей.

В половине из десяти матчей «Ливерпуля» в этой Лиге чемпионов было забито больше трех мячей. В случае с «Реалом» это произошло шесть раз. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 1.76, на ТМ 2.5 — 2.18.

Команда Юргена Клоппа за последние десять матчей забивала в среднем два мяча, команда Анчелотти — 2.5 мяча. На ИТБ1 (2) можно поставить за 2.80, на ИТБ2 (2.5) — за 6.80.

Считаете, что сливочные продержатся как минимум до дополнительного времени? На то, что «Реал» не проиграет, котировка — 1.79.

«Ливерпуль» обменялся голами с соперниками в половине встреч, сливочные — в восьми из десяти. «Обе забьют» можно взять за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.22.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

Садио Мане (&laquo;Ливерпуль&raquo; ). «Ливерпуль» — «Реал»: Бензема и Мане вспомнят финал 2018-го?

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Реал»

Карло Анчелотти в своем обыкновенном стиле дал отдохнуть лидерам — Карим Бензема и Винисиус набрались сил, чтобы разгрызть небезупречную оборону соперника. Но и у красных с атакой полный порядок — парни Клоппа не забили только в одном матче за последние два месяца. Поэтому вряд ли «Реал» или «Ливерпуль» уйдут с поля без гола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Реал
0
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Клопп: «С Фабиньо все в порядке. Тьяго тренировался в общей группе»
Клопп: «Слухи о «Баварии» не повлияют на качество игры Мане в финале Лиги чемпионов»
«Ливерпуль» — «Реал»: сумасшедшая результативность — главный тренд финала
Селюк — о финале Лиги чемпионов: «Пусть Бензема оформит хет-трик в финале и обойдет Роналду»
«Реал» vs «Ливерпуль» — идеальный финал! Нас ждет рок-концерт, который нельзя пропустить
Карпин рассказал, за какую команду будет болеть в финале Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уфа» — «Оренбург»: где смотреть стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости