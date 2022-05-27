«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
28 мая 2022 года в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на «Стад-де-Франс» в Париже. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают победу «Ливерпуля». На успех красных можно поставить с котировкой 2.08, это примерно 47% вероятности. Победа «Реала» оценена коэффициентом 3.60 (27%), ничья — 3.80 (26%).
При ставке в 1000 рублей на триумф мадридцев в случае их успеха выплата составит 3600 рублей.
В половине из десяти матчей «Ливерпуля» в этой Лиге чемпионов было забито больше трех мячей. В случае с «Реалом» это произошло шесть раз. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 1.76, на ТМ 2.5 — 2.18.
Команда Юргена Клоппа за последние десять матчей забивала в среднем два мяча, команда Анчелотти — 2.5 мяча. На ИТБ1 (2) можно поставить за 2.80, на ИТБ2 (2.5) — за 6.80.
Считаете, что сливочные продержатся как минимум до дополнительного времени? На то, что «Реал» не проиграет, котировка — 1.79.
«Ливерпуль» обменялся голами с соперниками в половине встреч, сливочные — в восьми из десяти. «Обе забьют» можно взять за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.22.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Реал»
Карло Анчелотти в своем обыкновенном стиле дал отдохнуть лидерам — Карим Бензема и Винисиус набрались сил, чтобы разгрызть небезупречную оборону соперника. Но и у красных с атакой полный порядок — парни Клоппа не забили только в одном матче за последние два месяца. Поэтому вряд ли «Реал» или «Ливерпуль» уйдут с поля без гола.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0