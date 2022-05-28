«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Виктора Гусева на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сразится с «Реалом». Свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.
«Ливерпуль» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Юргена Клоппа оценен коэффициентом 2.06, это порядка 47% вероятности. Победу «Реала» можно взять за 3.60 (27%), ничью — 3.80 (26%).
На то, что кубок в 14-й раз поднимут игроки «Реала», коэффициент 2.55. На «Ливерпуль» — 1.59.
Своими мыслями об исходе матча поделился известный комментатор Виктор Гусев. Он считает, что команда Карло Анчелотти даст отпор Салаху и его партнерам.
«Эти команды способны на все. То, что они сделали в полуфиналах, просто невероятно. «Реал» вообще расправился с самим «Манчестер Сити», который после этого стал чемпионом Англии. Разница заключается в том, что «Реал» последние матчи в национальном чемпионате проводил уже в ранге досрочного чемпиона. В последних играх была ничья 1:1 на выезде с «Кадисом», 0:0 дома с «Бетисом», причем основным составом. Но в голове у Бензема и его партнеров уже при решенной задаче в национальном чемпионате сидела решающая игра за Лигу чемпионов. Что касается «Ливерпуля», то до последнего тура он сражался в АПЛ. Команда тоже сделала все от нее зависящее. Но в параллельном матче «Манчестер Сити» переломил ход встречи и все-таки стал чемпионом.
Давайте посмотрим, как команды играли между собой в Лиге чемпионов сезона-2020/21. «Реал» выиграл у «Ливерпуля» на своем поле 3:1, а в гостях была ничья 0:0. Если посмотреть исторические преимущества по личным встречам, то оно на стороне «Реала». Если брать только матчи Лиги чемпионов, то здесь три победы у «Ливерпуля» и четыре победы у «Реала».
Нынешний турнир для команд сложился совершенно по-разному. Хотя, как вы видите, обе они в финале. «Ливерпуль» выступил совершенно феноменально, победив в 10 из 12 игр ЛЧ. Обыграть не получилось только «Бенфику» (3:3) и «Интер» (0:1). Кстати, красные выиграли все шесть гостевых встреч. Абсолютно без провалов. Этого нельзя сказать о «Реале». Восемь побед и четыре поражения.
В пользу мадридцев то, что команда уже могла настраиваться именно на эту игру, в то время как «Ливерпуль» решал совершенно другие задачи. Есть проблема в том, что не все хорошо с составом у англичан. Тьяго Алькантара вроде бы вернулся в строй, но под вопросом Фабиньо, ван Дейк, Ориги. У «Реала» нет таких травм, которые я с ходу назвал бы.
Конечно, очень на меня произвело впечатление то, как мадридский «Реал» дожал «Манчестер Сити». Но в финале я не поставил бы на такое же сумасшествие, как было в полуфиналах. Ставка слишком велика. Не думаю, что команды бросятся навстречу друг другу сломя голову. Будет определенная доля осторожности. Мне кажется, что «Реал» не проиграет в основное время», — цитирует Гусева Stavka.tv.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ на вариант «Реал» не проиграет» предлагают коэффициент 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0