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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Виктора Гусева на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года

Прогноз экспертов на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Вирджил ван Дейк, («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сразится с «Реалом». Свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал

«Ливерпуль» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Юргена Клоппа оценен коэффициентом 2.06, это порядка 47% вероятности. Победу «Реала» можно взять за 3.60 (27%), ничью — 3.80 (26%).

На то, что кубок в 14-й раз поднимут игроки «Реала», коэффициент 2.55. На «Ливерпуль» — 1.59.

Своими мыслями об исходе матча поделился известный комментатор Виктор Гусев. Он считает, что команда Карло Анчелотти даст отпор Салаху и его партнерам.

«Эти команды способны на все. То, что они сделали в полуфиналах, просто невероятно. «Реал» вообще расправился с самим «Манчестер Сити», который после этого стал чемпионом Англии. Разница заключается в том, что «Реал» последние матчи в национальном чемпионате проводил уже в ранге досрочного чемпиона. В последних играх была ничья 1:1 на выезде с «Кадисом», 0:0 дома с «Бетисом», причем основным составом. Но в голове у Бензема и его партнеров уже при решенной задаче в национальном чемпионате сидела решающая игра за Лигу чемпионов. Что касается «Ливерпуля», то до последнего тура он сражался в АПЛ. Команда тоже сделала все от нее зависящее. Но в параллельном матче «Манчестер Сити» переломил ход встречи и все-таки стал чемпионом.

 
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Давайте посмотрим, как команды играли между собой в Лиге чемпионов сезона-2020/21. «Реал» выиграл у «Ливерпуля» на своем поле 3:1, а в гостях была ничья 0:0. Если посмотреть исторические преимущества по личным встречам, то оно на стороне «Реала». Если брать только матчи Лиги чемпионов, то здесь три победы у «Ливерпуля» и четыре победы у «Реала».

Нынешний турнир для команд сложился совершенно по-разному. Хотя, как вы видите, обе они в финале. «Ливерпуль» выступил совершенно феноменально, победив в 10 из 12 игр ЛЧ. Обыграть не получилось только «Бенфику» (3:3) и «Интер» (0:1). Кстати, красные выиграли все шесть гостевых встреч. Абсолютно без провалов. Этого нельзя сказать о «Реале». Восемь побед и четыре поражения.

В пользу мадридцев то, что команда уже могла настраиваться именно на эту игру, в то время как «Ливерпуль» решал совершенно другие задачи. Есть проблема в том, что не все хорошо с составом у англичан. Тьяго Алькантара вроде бы вернулся в строй, но под вопросом Фабиньо, ван Дейк, Ориги. У «Реала» нет таких травм, которые я с ходу назвал бы.

Конечно, очень на меня произвело впечатление то, как мадридский «Реал» дожал «Манчестер Сити». Но в финале я не поставил бы на такое же сумасшествие, как было в полуфиналах. Ставка слишком велика. Не думаю, что команды бросятся навстречу друг другу сломя голову. Будет определенная доля осторожности. Мне кажется, что «Реал» не проиграет в основное время», — цитирует Гусева Stavka.tv.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ на вариант «Реал» не проиграет» предлагают коэффициент 1.84.

 
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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
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5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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