25 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит». Игра начнется в 19.00 мск на стадионе «Краснодар», транслировать ее будут matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Команды занимают пятое и первое места в таблице соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают безальтернативным фаворитом питерский «Зенит», коэффициент на его победу — 1.44 (69%). У «Краснодара» шансов практически нет, на успех хозяев можно поставить с котировкой 7.20 (13%). И даже у ничьей вероятность выше — 4.90 (28%).

При ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 4900 рублей.

Верите, что команда Галицкого вмешается в чемпионскую гонку? Можете поставить на 1Х за 2.90.

Философия есть философия даже несмотря на проблемы — это касается «Краснодара». Даже в текущих непростых условиях южане пробивают тотал наравне с «Зенитом». Поэтому можно рискнуть и поставить ТБ3 за 1.90 — игра должна получиться горячей.

Разрыв в коэффициентах убивает интригу — подогреть ее можно при помощи форы. Например, Ф1 (+2) — за 1.41 и Ф2 (-1) — за 1.64.

На кону в этом матче очень многое. Красную карточку можно взять за 2.95, пенальти — за 2.35, а комбо из этих событий — за 5.50.

Отличатся ли обе команды? В личных встречах они делают это с 2018 года. Если считаете, что тренд продолжится, «обе забьют» за 1.77 — специально для вас.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа «Зенита» 2:0 за 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Краснодар» максимально достойно держится, учитывая все проблемы, которые на них свалились. Денег нет (по слухам), аэропорта нет, легионеры уехали — и все равно клуб потерпел всего два поражения: от крепких «Крыльев» и догоняющего питерцев «Динамо». Вот только соперник у «Краснодара» на этот раз не рядовой, а претендент на чемпионство, более того — не железобетонный. И в этом главная опасность «Зенита», который сделает все возможное, чтобы не допустить второй осечки подряд.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ3.5 за 2.32.