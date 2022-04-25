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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 25 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 25 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Сергей Семак, «Зенит».
Фото Global Look Press

25 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит». Игра начнется в 19.00 мск на стадионе «Краснодар», транслировать ее будут matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Команды занимают пятое и первое места в таблице соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
25 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают безальтернативным фаворитом питерский «Зенит», коэффициент на его победу — 1.44 (69%). У «Краснодара» шансов практически нет, на успех хозяев можно поставить с котировкой 7.20 (13%). И даже у ничьей вероятность выше — 4.90 (28%).

При ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 4900 рублей.

Верите, что команда Галицкого вмешается в чемпионскую гонку? Можете поставить на 1Х за 2.90.

Философия есть философия даже несмотря на проблемы — это касается «Краснодара». Даже в текущих непростых условиях южане пробивают тотал наравне с «Зенитом». Поэтому можно рискнуть и поставить ТБ3 за 1.90 — игра должна получиться горячей.

Разрыв в коэффициентах убивает интригу — подогреть ее можно при помощи форы. Например, Ф1 (+2) — за 1.41 и Ф2 (-1) — за 1.64.

На кону в этом матче очень многое. Красную карточку можно взять за 2.95, пенальти — за 2.35, а комбо из этих событий — за 5.50.

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Отличатся ли обе команды? В личных встречах они делают это с 2018 года. Если считаете, что тренд продолжится, «обе забьют» за 1.77 — специально для вас.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа «Зенита» 2:0 за 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Краснодар» максимально достойно держится, учитывая все проблемы, которые на них свалились. Денег нет (по слухам), аэропорта нет, легионеры уехали — и все равно клуб потерпел всего два поражения: от крепких «Крыльев» и догоняющего питерцев «Динамо». Вот только соперник у «Краснодара» на этот раз не рядовой, а претендент на чемпионство, более того — не железобетонный. И в этом главная опасность «Зенита», который сделает все возможное, чтобы не допустить второй осечки подряд.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ3.5 за 2.32.

Футбол
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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