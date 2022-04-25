В понедельник, 25 апреля 2022 года, 36-кратный чемпион Италии «Ювентус» на стадионе «Мапей» проведет матч 34-го тура серии А против «Сассуоло». Игра начнется в 21.45 мск после свистка главного арбитра Фабио Марески. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не пошли против очевидного, «Ювентус» — фаворит встречи. На победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить с коэффициентом 1.76 (54% вероятности исхода), а вот на хозяев — за приличные 4.50 (22%). Даже на ничью котировка ниже — 4.10 (24%).

«Сассуоло» отобрал у гранда очки в первом круге (2:1). Если вам кажется, что история повторится, ставка в 1000 рублей на команду Алессио Дионизи при благоприятном исходе принесет 4500 рублей выплаты.

Впрочем, можно отказаться от столь высокого риска и выбрать чуть более скромную по котировке, но боеспособную ставку — 1Х за 2.14.

Еще один отличный вариант — «обе забьют» за 1.64. Не зря же команды играли результативно в последних шести матчах.

А вот так выглядит подборка наиболее вероятных исходов матча: 1:1 — за 7.60,1:2 — за 7.90, 0:1 — за 8.60.