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«Сассуоло» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 25 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Сассуоло» — «Ювентус» 25 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала, «Ювентус».
Фото Global Look Press

В понедельник, 25 апреля 2022 года, 36-кратный чемпион Италии «Ювентус» на стадионе «Мапей» проведет матч 34-го тура серии А против «Сассуоло». Игра начнется в 21.45 мск после свистка главного арбитра Фабио Марески. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 34-й тур
25 апр, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не пошли против очевидного, «Ювентус» — фаворит встречи. На победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить с коэффициентом 1.76 (54% вероятности исхода), а вот на хозяев — за приличные 4.50 (22%). Даже на ничью котировка ниже — 4.10 (24%).

«Сассуоло» отобрал у гранда очки в первом круге (2:1). Если вам кажется, что история повторится, ставка в 1000 рублей на команду Алессио Дионизи при благоприятном исходе принесет 4500 рублей выплаты.

Впрочем, можно отказаться от столь высокого риска и выбрать чуть более скромную по котировке, но боеспособную ставку — 1Х за 2.14.

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Еще один отличный вариант — «обе забьют» за 1.64. Не зря же команды играли результативно в последних шести матчах.

А вот так выглядит подборка наиболее вероятных исходов матча: 1:1 — за 7.60,1:2 — за 7.90, 0:1 — за 8.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
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«Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз на матч АПЛ 25 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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27 тур
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29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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