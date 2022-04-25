«Сассуоло» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 25 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
В понедельник, 25 апреля 2022 года, 36-кратный чемпион Италии «Ювентус» на стадионе «Мапей» проведет матч 34-го тура серии А против «Сассуоло». Игра начнется в 21.45 мск после свистка главного арбитра Фабио Марески. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не пошли против очевидного, «Ювентус» — фаворит встречи. На победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить с коэффициентом 1.76 (54% вероятности исхода), а вот на хозяев — за приличные 4.50 (22%). Даже на ничью котировка ниже — 4.10 (24%).
«Сассуоло» отобрал у гранда очки в первом круге (2:1). Если вам кажется, что история повторится, ставка в 1000 рублей на команду Алессио Дионизи при благоприятном исходе принесет 4500 рублей выплаты.
Впрочем, можно отказаться от столь высокого риска и выбрать чуть более скромную по котировке, но боеспособную ставку — 1Х за 2.14.
Еще один отличный вариант — «обе забьют» за 1.64. Не зря же команды играли результативно в последних шести матчах.
А вот так выглядит подборка наиболее вероятных исходов матча: 1:1 — за 7.60,1:2 — за 7.90, 0:1 — за 8.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0