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«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч НХЛ 16 июня 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Колорадо Эвеланш».
Фото Global Look Press

16 июня 2022 года стартует финальная серия Кубка Стэнли, в битве за трофей сойдутся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первая игра пройдет на льду «Эвс» — «Болл-Арене», время начала матча — 3.00 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Колорадо» небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Эвеланш» в основное время — 2.10, то есть примерно 45%. Поставить на успех «Лайтнинг» можно с чуть большей котировкой 2.90 (33%). Ничья после трех периодов идет за 4.30 (22%).

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«Эвеланш» провели очень результативную полуфинальную серию с «Эдмонтоном» — в среднем забрасывали по 5.5 шайбы за игру и ни разу не забили меньше четырех. ИТБ1 (3.5) на предстоящий матч можно оформить с коэффициентом 2.20, ИТМ1 (3.5) идет за 1.68.

«Тампа» в противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс» выступала не так ярко: всего однажды забросила больше трех шайб, а в среднем выжимала по 2.6 гола за игру. ИТБ2 (2.5) на первый матч финальной серии доступен с котировкой 1.75, ИТМ2 (2.5) оценен в 2.08.

При этом команда Андрея Василевского достаточно надежно смотрится в обороне. «Колорадо» же защищается не слишком успешно: в серии с «Эдмонтоном» по разу пропустили шесть и пять шайб, хотя выиграли те встречи. Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.65, ТМ 5.5 идет за 2.30.

Также на матч доступны ставки на игроков. Например, гол Никиты Кучерова можно взять с коэффициентом 2.10, обратный рынок оценен в 1.65. Набранное очко от его партнера защитника Михаила Сергачева идет за 2.85, отсутствие результативных баллов — за 1.37.

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Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Молнии» выиграли два последних розыгрыша Кубка Стэнли, но в финале с «Колорадо» считаются аутсайдерами. Несмотря на предстартовые расклады, у «Тампы» по-настоящему опытный состав, который точно знает, как действовать в решающей серии. В двух последних розыгрышах «Лайтнинг» навязывали сопернику свою игру: не слишком открытую и малорезультативную, как в полуфинале с «Рейнджерс». Возможно, такой же расклад случится и в предстоящем финале.

Рекомендуемая ставка: ТМ 6.5 с коэффициентом 1.67.

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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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