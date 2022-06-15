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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы Кучерова забросить в первом матче финала Кубка Стэнли

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Виктор Хедман и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Фото Global Look Press

16 июня 2022 года начнется финальная серия Кубка Стэнли, в которой сойдутся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первая игра пройдет на льду победителя регулярного чемпионата — «Болле Арене», время начала — 3.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: на победу «Эвеланш» в основное время доступен коэффициент 2.14, это примерно 45% вероятности. Успех «Лайтнинг» оценен в 3.00 (33%). Ничья идет за 4.40 (22%).

Главная угроза в составе «Тампы» — россиянин Никита Кучеров. 28-летний нападающий набрал в плей-офф уже 23 очка (7+16), настолько результативного игрока больше нет ни в одной команде. Забитая Кучеровым шайба в первом матче идет с коэффициентом 2.10, ее отсутствие — за 1.65. Набранное россиянином очко оценено в 1.30, ТМ 0.5 балла — в 3.20.

Вместе с Кучеровым «Лайтнинг» тащат Ондржей Палат и Стивен Стэмкос: чех забросил в плей-офф восемь шайб, канадец — девять. Котировка на гол от Палата в первой игре финала — 2.95, обратная ставка доступна за 1.35. Заброшенная Стэмкосом шайба идет с меньшим коэффициентом — 2.40, ее отсутствие можно взять за 1.51.

Защитник Виктор Хедман, лучший ассистент «Молний» после Кучерова, выдал в плей-офф уже 12 голевых и забил две шайбы. Тотал больше 0.5 набранного очка от него предложен с котировкой 1.55, ТМ 0.5 идет за 2.29.

В составе «Эвеланш» больше всех очков набрал Кейл Макар — 22 (5+17). Результативное действие защитника в предстоящем матче оценено в 1.50, их отсутствие — в 2.40. Канадец за весь плей-офф не отличился только в четырех играх.

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Лучший бомбардир команды Натан Маккиннон оформил уже 11 заброшенных, к которым добавил семь голевых. Коэффициент на гол от канадца — 1.85, шанс, что Натан уйдет со льда без гола, оценен теми же 1.85. На Маккиннона доступен тотал больше 1.5 набранного очка за 2.20, ТМ 1.5 идет за 1.60.

По мнению аналитиков, неплохие шансы отличиться у Микко Рантанена. Финна прорвало под конец плей-офф: забил по голу в четырех последних играх, хотя всего оформил пять шайб. Взять его точный бросок можно за 2.40, 0 голов — за 1.51. Набранное очко от результативного нападающего идет за 1.37, сухая игра — за 2.85.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
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«Короларо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч НХЛ 16 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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