Эксперты оценили шансы Кучерова забросить в первом матче финала Кубка Стэнли

16 июня 2022 года начнется финальная серия Кубка Стэнли, в которой сойдутся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первая игра пройдет на льду победителя регулярного чемпионата — «Болле Арене», время начала — 3.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: на победу «Эвеланш» в основное время доступен коэффициент 2.14, это примерно 45% вероятности. Успех «Лайтнинг» оценен в 3.00 (33%). Ничья идет за 4.40 (22%).

Главная угроза в составе «Тампы» — россиянин Никита Кучеров. 28-летний нападающий набрал в плей-офф уже 23 очка (7+16), настолько результативного игрока больше нет ни в одной команде. Забитая Кучеровым шайба в первом матче идет с коэффициентом 2.10, ее отсутствие — за 1.65. Набранное россиянином очко оценено в 1.30, ТМ 0.5 балла — в 3.20.

Вместе с Кучеровым «Лайтнинг» тащат Ондржей Палат и Стивен Стэмкос: чех забросил в плей-офф восемь шайб, канадец — девять. Котировка на гол от Палата в первой игре финала — 2.95, обратная ставка доступна за 1.35. Заброшенная Стэмкосом шайба идет с меньшим коэффициентом — 2.40, ее отсутствие можно взять за 1.51.

Защитник Виктор Хедман, лучший ассистент «Молний» после Кучерова, выдал в плей-офф уже 12 голевых и забил две шайбы. Тотал больше 0.5 набранного очка от него предложен с котировкой 1.55, ТМ 0.5 идет за 2.29.

В составе «Эвеланш» больше всех очков набрал Кейл Макар — 22 (5+17). Результативное действие защитника в предстоящем матче оценено в 1.50, их отсутствие — в 2.40. Канадец за весь плей-офф не отличился только в четырех играх.

Лучший бомбардир команды Натан Маккиннон оформил уже 11 заброшенных, к которым добавил семь голевых. Коэффициент на гол от канадца — 1.85, шанс, что Натан уйдет со льда без гола, оценен теми же 1.85. На Маккиннона доступен тотал больше 1.5 набранного очка за 2.20, ТМ 1.5 идет за 1.60.

По мнению аналитиков, неплохие шансы отличиться у Микко Рантанена. Финна прорвало под конец плей-офф: забил по голу в четырех последних играх, хотя всего оформил пять шайб. Взять его точный бросок можно за 2.40, 0 голов — за 1.51. Набранное очко от результативного нападающего идет за 1.37, сухая игра — за 2.85.