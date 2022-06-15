Эксперты оценили шансы Кучерова в третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли с «Тампой»

16 июня в 3.00 по московскому времени стартует финальная серия Кубка Стэнли-2022, в которой сойдутся победитель Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» и лучшая команда «Запада» «Колорадо Эвеланш». Первые две встречи примет «Болл-Арена» — домашний стадион «Эвс». Далее серия переместится в Тампу.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Колорадо» фаворитом финала. На итоговую победу «Эвеланш» можно поставить с коэффициентом 1.62, это примерно 58% вероятности исхода. На успех «Тампы» котировка 2.30 (42%).

Ставка в 1000 рублей на третий подряд триумф «Лайтнинг» в Кубке Стэнли принесет 2300 рублей выплаты и чистую прибыль в 1300 рублей.

На то, что в серии будет больше четырех матчей, коэффициент очень скромный — 1.07. А вот на ТБ 6.5 — уже 2.95. На ТМ 6.5 — 1.35.

Успех «Тампы» в финале с форой (+1.5) победы можно взять за 1.57. Ф1(-1.5) идет за 2.25.

Считаете, что «Колорадо» поведет в серии 2:0 после двух домашних матчей? Коэффициент на это — 2.50. На ничью 1:1 котировка 2.60, на 2:0 в пользу «Тампы» — 3.50.

В самом результативном матче финала «Запада» между «Колорадо» и «Эдмонтоном» было заброшено 14 шайб. На то, что в решающей серии Кубка Стэнли «Эвз» и «Тампа» хотя бы одну встречу украсят девятью и более шайбами, коэффициент 1.37. На ТМ 8.5 шайбы во всех играх — 2.85. ТБ 9.5 можно взять за 2.03, а ТМ 9.5 — за 1.70.

Наиболее вероятный счет финала — 4:3 в пользу «Колорадо» за 5.20.