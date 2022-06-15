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«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», прогноз на финал Кубка Стэнли, коэффициенты букмекерской компании

Эксперты оценили шансы Кучерова в третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли с «Тампой»
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский и Виктор Хедман, «Тампа-Бэй».
Фото Global Look Press

16 июня в 3.00 по московскому времени стартует финальная серия Кубка Стэнли-2022, в которой сойдутся победитель Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» и лучшая команда «Запада» «Колорадо Эвеланш». Первые две встречи примет «Болл-Арена» — домашний стадион «Эвс». Далее серия переместится в Тампу.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Колорадо» фаворитом финала. На итоговую победу «Эвеланш» можно поставить с коэффициентом 1.62, это примерно 58% вероятности исхода. На успех «Тампы» котировка 2.30 (42%).

Ставка в 1000 рублей на третий подряд триумф «Лайтнинг» в Кубке Стэнли принесет 2300 рублей выплаты и чистую прибыль в 1300 рублей.

На то, что в серии будет больше четырех матчей, коэффициент очень скромный — 1.07. А вот на ТБ 6.5 — уже 2.95. На ТМ 6.5 — 1.35.

Успех «Тампы» в финале с форой (+1.5) победы можно взять за 1.57. Ф1(-1.5) идет за 2.25.

Считаете, что «Колорадо» поведет в серии 2:0 после двух домашних матчей? Коэффициент на это — 2.50. На ничью 1:1 котировка 2.60, на 2:0 в пользу «Тампы» — 3.50.

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В самом результативном матче финала «Запада» между «Колорадо» и «Эдмонтоном» было заброшено 14 шайб. На то, что в решающей серии Кубка Стэнли «Эвз» и «Тампа» хотя бы одну встречу украсят девятью и более шайбами, коэффициент 1.37. На ТМ 8.5 шайбы во всех играх — 2.85. ТБ 9.5 можно взять за 2.03, а ТМ 9.5 — за 1.70.

Наиболее вероятный счет финала — 4:3 в пользу «Колорадо» за 5.20.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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 0 : 1
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Рубин – Уфа
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