Карен Хачанов — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Мадрид 2 мая 2023 года
2 мая в Мадриде состоится интригующее российское противостояние друзей — Карен Хачанов сыграет с Андреем Рублевым. Теннисисты, которые на «мастерсе» играют вместе в паре, поборются за выход в четвертьфинал. Встреча начнется в 12.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Рублев ведет в очном противостоянии со счетом 3:2.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали Андрею предпочтение в предстоящем матче. На его победу предложено поставить с коэффициентом 1.50, вероятность такого исхода — около 66%. Успех Хачанова оценен в 2.61 (34%).
Ставка в 1000 рублей на Карена в случае его выхода в 1/4 финала принесет выплату в 2610 рублей, а чистая прибыль составит 1610 рублей.
Это будет вторая встреча Хачанова и Рублева за последние три недели — в Монте-Карло Андрей победил в двух сетах. На повторение результата котировка — 2.29.
Если же вы верите, что Карен возьмет хотя бы одну партию, возьмите такой вариант за 1.58.
На два сета в матче коэффициент — 1.57, на три — 2.25. Теннисисты сыграли друг с другом максимум партий всего один раз в пяти встречах.
Зато в четырех из пяти игр Хачанов и Рублев доигрывались до тай-брейка. 13-й гейм в предстоящем противостоянии оценен в 2.11, его отсутствие — в 1.66.
Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Андрей Рублев
Хачанов и Рублев встречались совсем недавно — 13 апреля на той же стадии «мастерса» в Монте-Карло сильнее оказался Андрей. В том матче Карен здорово выглядел по ходу первого сета, но развалился во втором после проигранного тай-брейка. Тогда ему в том числе не хватило «физики» — Хачанов провел на тот момент на один матч больше соперника.
В Мадриде ситуация может повториться, потому что Андрей прошел Вавринку и Нисиоку в двух партиях, а Карен Монтейро и Баутисту — в трех. Вероятно, Хачанов снова будет активен в первой партии, но во второй постепенно отдаст инициативу. Поэтому стоит рассмотреть ставку на его успех в стартовом сете с форой (+1.5) гейма за жирненькие 1.81.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в первом сете с форой (+1.5) гейма за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5