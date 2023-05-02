2 мая в Мадриде состоится интригующее российское противостояние друзей — Карен Хачанов сыграет с Андреем Рублевым. Теннисисты, которые на «мастерсе» играют вместе в паре, поборются за выход в четвертьфинал. Встреча начнется в 12.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Рублев ведет в очном противостоянии со счетом 3:2.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали Андрею предпочтение в предстоящем матче. На его победу предложено поставить с коэффициентом 1.50, вероятность такого исхода — около 66%. Успех Хачанова оценен в 2.61 (34%).

Ставка в 1000 рублей на Карена в случае его выхода в 1/4 финала принесет выплату в 2610 рублей, а чистая прибыль составит 1610 рублей.

Это будет вторая встреча Хачанова и Рублева за последние три недели — в Монте-Карло Андрей победил в двух сетах. На повторение результата котировка — 2.29.

Если же вы верите, что Карен возьмет хотя бы одну партию, возьмите такой вариант за 1.58.

На два сета в матче коэффициент — 1.57, на три — 2.25. Теннисисты сыграли друг с другом максимум партий всего один раз в пяти встречах.

Зато в четырех из пяти игр Хачанов и Рублев доигрывались до тай-брейка. 13-й гейм в предстоящем противостоянии оценен в 2.11, его отсутствие — в 1.66.

Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Андрей Рублев

Хачанов и Рублев встречались совсем недавно — 13 апреля на той же стадии «мастерса» в Монте-Карло сильнее оказался Андрей. В том матче Карен здорово выглядел по ходу первого сета, но развалился во втором после проигранного тай-брейка. Тогда ему в том числе не хватило «физики» — Хачанов провел на тот момент на один матч больше соперника.

В Мадриде ситуация может повториться, потому что Андрей прошел Вавринку и Нисиоку в двух партиях, а Карен Монтейро и Баутисту — в трех. Вероятно, Хачанов снова будет активен в первой партии, но во второй постепенно отдаст инициативу. Поэтому стоит рассмотреть ставку на его успех в стартовом сете с форой (+1.5) гейма за жирненькие 1.81.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в первом сете с форой (+1.5) гейма за 1.81.

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