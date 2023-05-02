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«Арсенал» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 2 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 2 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мартин Эдегор и Гранит Джака («Арсенал»).
Фото Global Look Press

2 мая в 34-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Челси». Команды выйдут на поле стадиона «Эмирейтс» в 22.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Роберт Джонс. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
02 мая, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Челси

Букмекеры уверены в победе «канониров». Успех подопечных Микеля Артеты получил коэффициент 1.68, что составляет 58% вероятности. Ничья предложена за 4.07 (23%), триумф гостей — за 5.16 (19%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Челси» принесет 5160 рублей, если парни Фрэнка Лэмпарда затащат в дерби.

«Синие» уступили в четырех из шести предыдущих поединков с «Арсеналом». Если верите, что в этот раз они не проиграют, взять Х2 можно с котировкой 2.26.

Из четырех последних дерби команды лишь раз пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 2.03.

Из семи предыдущих встреч «Челси» лишь раз обменялся точными выстрелами с соперниками. Опция «обе забьют» предложена за 1.85, обратный рынок — за 1.96.

Самые вероятные результаты игры — 1:0 в пользу «Арсенала» либо ничья 1:1. Оба исхода получили одинаковый коэффициент 7.34.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси»

«Канониры» угодили в яму и вот-вот сольют всю работу, которую проделали за сезон. Микель Артета и компания не выиграли четыре матча подряд: скатали три ничьих, а в прошлом туре влетели прямому конкуренту в битве за чемпионство — «Ман Сити» (1:4). «Челси» станет шансом «пушкарей» прийти в себя.

«Арсенал» все еще много забивает — 2.4 мяча в среднем за последние пять матчей. Но и пропустил ровно столько же. Зато «Челси» ужасен в атаке: команда Лэмпарда оформила всего один гол в последних семи поединках, проиграв всухую пять из них. Беззубость «синих» позволит Сака и партнерам спокойно атаковать и забивать.

История встреч тоже говорит за «канониров». Обитатели «Эмирейтс» забрали четыре из пяти последних дерби и забили в 13 из 15 поединков против «Челси». Запредельная мотивация хозяев, их бодрая игра в атаке, ужасное состояние соперника и история противостояния сводятся к триумфу «Арсенала».

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
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Филипе Силва Малком

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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
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П
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 10
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 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 8
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