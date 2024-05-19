«Для Джикии двери в «Спартак» всегда открыты». Слишкович и Амарал — о Станковиче и переменах в клубе
После игры исполняющий обязанности главного тренера команды Владимир Слишкович и спортивный директор Томаш Амарал ответили на вопросы о Деяне Станковиче, который возглавит команду в следующем сезоне, и Георгии Джикии, попрощавшемся с болельщиками.
Слишкович: «Не могу быть до конца доволен своей работой в «Спартаке»
— Заслуженная победа, — сказал тренер на пресс-конференции. — Момент, которым я недоволен, — это последние 15 минут. «Рубин» играл длинными передачами, и стало нервозно. Мы легко теряли мяч, а нужно было просто успокоить ситуацию. А так в целом хорошая игра — забили три гола, одержали заслуженную победу.
— Принимали ли вы участие в решении по Джикии?
— Нет, это решение клуба. Грустный момент: он выигрывал со «Спартаком», был капитаном, важным игроком в раздевалке. Но он не первый и не последний, кому приходится уходить из команды. По-человечески жалко. Но я не боюсь за будущее Георгия, он будет играть хорошо в новой команде. Жизнь продолжается, мы с ним еще много раз увидимся.
— Общались уже со Станковичем?
— Нет, еще не общались. Я давно об этом знал. И сегодня, и раньше, и еще одну игру я хочу правильно сделать свою работу. Постараемся выиграть последний матч в Оренбурге. Пообщаемся с Деяном — тогда и будет мнение о нем как о человеке и о тренере. Я с ним никогда не пересекался.
— Вас уже оценивают как главного тренера. Если будет подходящее предложение от клуба из России, что скажете?
— Думаю только о последней игре. А потом — на море!
— Что получилось сегодня? И чего не хватило в кубковой игре против «Балтики»?
— Получилось, что забили свои моменты. А в Калининграде сложилось по-другому. Считаю, там мы играли лучше. Но так бывает. Уверен в одном: это был плохой день, когда ничего не получается. Такие игры бывают раз в год, но у нас это случилось в такой важный момент.
— Чему вы научились за время работы со «Спартаком»?
— Тренер учится от хороших игроков, а в «Спартаке» таких игроков много. В «Спартаке» ты 24 часа должен быть сконцентрирован, потому что это большой клуб. Ты думаешь о команде и на стадионе, и дома. И мне нравится, что в «Спартаке» есть такое давление. Это ответственность не только за команду, но и перед всеми болельщиками. К сожалению, мы не достигли своей цели в Кубке. Поэтому я не могу быть до конца доволен своей работой.
Амарал: «Станкович — победитель»
Спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, естественно, спрашивали о новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
— Каждый знает, кто такой Станкович, — начал Амарал. — С первой встречи у нас было полное взаимопонимание в переговорах. Мы счастливы, что Деян приедет к нам. Разговоры шли несколько недель.
— Как принималось решение о будущем Слишковича?
— Не сразу решили, что Слишкович тоже останется в штабе. Но теперь это так. Мы должны уважать Слишковича за его работу и за то, что он сделал для клуба. Был ли шанс, что Владимир может стать главным в случае победы в Кубке России? Нет, мы заранее проговаривали эти моменты.
— Почему уже сейчас объявили о Станковиче?
— Решили, что сейчас для этого верный момент. Когда я впервые говорил с вами, сказал, что в футболе не важен паспорт. Станкович — человек с большим футбольным опытом. Он победитель.
— Верно ли, что не рассматривали русскоязычных тренеров из-за их связей с агентами?
— Нет. Это вопрос качества, а не гражданства.
— Кто и как принимал решение расстаться с Джикией?
— Это коллективное решение. Джикия — легенда «Спартака» и российского футбола. Мы посчитали, что сейчас пришел момент закончить этот цикл. Мы очень благодарны ему, и двери «Спартака» всегда для него открыты. Желаем ему удачи в будущем. Новый тренер не принимал решения по Джикии. Почему не спросили его? Потому что он сейчас не в Москве, а решение надо было принимать.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4