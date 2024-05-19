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«Для Джикии двери в «Спартак» всегда открыты». Слишкович и Амарал — о Станковиче и переменах в клубе

В «Спартаке» объяснили решение расстаться с Джикией
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В последнем домашнем матче сезона «Спартак» со счетом 3:1 обыграл «Рубин».

После игры исполняющий обязанности главного тренера команды Владимир Слишкович и спортивный директор Томаш Амарал ответили на вопросы о Деяне Станковиче, который возглавит команду в следующем сезоне, и Георгии Джикии, попрощавшемся с болельщиками.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Рубин

Слишкович: «Не могу быть до конца доволен своей работой в «Спартаке»

— Заслуженная победа, — сказал тренер на пресс-конференции. — Момент, которым я недоволен, — это последние 15 минут. «Рубин» играл длинными передачами, и стало нервозно. Мы легко теряли мяч, а нужно было просто успокоить ситуацию. А так в целом хорошая игра — забили три гола, одержали заслуженную победу.

— Принимали ли вы участие в решении по Джикии?

— Нет, это решение клуба. Грустный момент: он выигрывал со «Спартаком», был капитаном, важным игроком в раздевалке. Но он не первый и не последний, кому приходится уходить из команды. По-человечески жалко. Но я не боюсь за будущее Георгия, он будет играть хорошо в новой команде. Жизнь продолжается, мы с ним еще много раз увидимся.

— Общались уже со Станковичем?

— Нет, еще не общались. Я давно об этом знал. И сегодня, и раньше, и еще одну игру я хочу правильно сделать свою работу. Постараемся выиграть последний матч в Оренбурге. Пообщаемся с Деяном — тогда и будет мнение о нем как о человеке и о тренере. Я с ним никогда не пересекался.

Деян Станкович. «Спартак» идеально сработал при назначении Станковича. Посмотрим, как проявит себя новый тренер

— Вас уже оценивают как главного тренера. Если будет подходящее предложение от клуба из России, что скажете?

— Думаю только о последней игре. А потом — на море!

— Что получилось сегодня? И чего не хватило в кубковой игре против «Балтики»?

— Получилось, что забили свои моменты. А в Калининграде сложилось по-другому. Считаю, там мы играли лучше. Но так бывает. Уверен в одном: это был плохой день, когда ничего не получается. Такие игры бывают раз в год, но у нас это случилось в такой важный момент.

— Чему вы научились за время работы со «Спартаком»?

— Тренер учится от хороших игроков, а в «Спартаке» таких игроков много. В «Спартаке» ты 24 часа должен быть сконцентрирован, потому что это большой клуб. Ты думаешь о команде и на стадионе, и дома. И мне нравится, что в «Спартаке» есть такое давление. Это ответственность не только за команду, но и перед всеми болельщиками. К сожалению, мы не достигли своей цели в Кубке. Поэтому я не могу быть до конца доволен своей работой.

Амарал: «Станкович — победитель»

Спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, естественно, спрашивали о новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— Каждый знает, кто такой Станкович, — начал Амарал. — С первой встречи у нас было полное взаимопонимание в переговорах. Мы счастливы, что Деян приедет к нам. Разговоры шли несколько недель.

— Как принималось решение о будущем Слишковича?

— Не сразу решили, что Слишкович тоже останется в штабе. Но теперь это так. Мы должны уважать Слишковича за его работу и за то, что он сделал для клуба. Был ли шанс, что Владимир может стать главным в случае победы в Кубке России? Нет, мы заранее проговаривали эти моменты.

— Почему уже сейчас объявили о Станковиче?

— Решили, что сейчас для этого верный момент. Когда я впервые говорил с вами, сказал, что в футболе не важен паспорт. Станкович — человек с большим футбольным опытом. Он победитель.

— Верно ли, что не рассматривали русскоязычных тренеров из-за их связей с агентами?

— Нет. Это вопрос качества, а не гражданства.

— Кто и как принимал решение расстаться с Джикией?

— Это коллективное решение. Джикия — легенда «Спартака» и российского футбола. Мы посчитали, что сейчас пришел момент закончить этот цикл. Мы очень благодарны ему, и двери «Спартака» всегда для него открыты. Желаем ему удачи в будущем. Новый тренер не принимал решения по Джикии. Почему не спросили его? Потому что он сейчас не в Москве, а решение надо было принимать.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Томаш Амарал
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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 2 : 3
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