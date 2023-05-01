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«Севилья» — «Жирона»: где смотреть матч ла лиги 1 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Севилья» — «Жирона» 1 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Маркос Акунья («Севилья»).
Фото Global Look Press

1 мая в чемпионате Испании сойдутся 10-я и 11-я команды — «Жирона» и «Севилья». Игра 32-го тура пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Ла лигу в России транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 32-й тур
01 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Жирона

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами: поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 2.02, это примерно 49% вероятности исхода. Успех гостей предложен с котировкой 3.83 (25%) — это наименее ожидаемый результат схватки. Даже ничья идет за меньшие 3.58 (26%).

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«Жирона» — неудобный соперник для андалусийцев: бело-красные обыграли «Севилью» в первом круге (2:1) и довели победную серию до двух матчей. Но в предстоящей встрече гости считаются серьезным андердогом. Поставить на их непоражение можно за 1.84.

«Севилья» подошла ко встрече с «Жироной» после четырех побед подряд во всех турнирах и серии из семи игр без поражений. Уверены в хозяевах? Ф1(-1.5) предложена за 3.52.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.51;

• победа «Севильи» 1:0 — за 7.75;

• 0:0 — за 8.50.

Лукас Окампос (&laquo;Севилья&raquo;). «Севилья» — «Жирона»: прогноз на матч ла лиги 1 мая 2023 года

Аналитики не уверены, что в игре будет много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.91. За всю пятиматчевую историю противостояния команд этот рынок зашел лишь однажды — во встрече первого круга текущего сезона.

Рынок на обмен выстрелами от обеих команд предложен за 1.79, «обе забьют — нет» можно оформить за 2.03. Как и тотал больше 2.5 гола «Севилья» и «Жирона» отличались в ворота друг друга только раз — в 17-м туре нынешнего чемпионата.

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«Мальорка» — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 1 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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