«Арсенал» — «Челси»: Сака и Мартинелли оторвутся на парнях Лэмпарда за утраченное лидерство в АПЛ
2 мая «Арсенал» и «Челси» сойдутся в 34-м туре чемпионата Англии. Лондонское дерби громыхнет на стадионе «Эмирейтс» в 22.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Роберт Джонс. В России легально не показывают АПЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 2 мая 2023 года
Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев. Победа «канониров» оценена коэффициентом 1.68, что составляет 58% вероятности. Ничья доступна за 4.07 (23%), триумф «синих» — за 5.16 (19%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 4070 рублей, если парни Фрэнка Лэмпарда отберут очки у фаворита.
Правда, «синие» уступили в четырех из шести предыдущих поединков с «Арсеналом». Если верите, что в этот раз они не проиграют, взять Х2 можно с котировкой 2.26.
В четырех последних дерби команды только раз пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 2.03.
Из семи предыдущих встреч «Челси» лишь раз обменялся точными выстрелами с соперниками. Опция «обе забьют» предложена за 1.85, обратный рынок — за 1.96.
Самые вероятные результаты игры — 1:0 в пользу «Арсенала» либо ничья 1:1. Оба исхода получили одинаковый коэффициент 7.34.
«Арсенал» — «Челси»: прогноз и анализ матча 34-го тура АПЛ 2 апреля 2023 года
«Канониры» близки к провалу в борьбе за титул. Команда Микеля Артеты не победила в четырех матчах подряд и растеряла гандикап. Лондонцы не только разгромно влетели прямому конкуренту «Манчестер Сити» (1:4). Еще они скатали ничью с «Ливерпулем» (2:2), потеряли очки с худшим коллективом лиги «Саутгемптоном» (3:3) и «Вест Хэмом» (2:2) с 15-й строчки таблицы. «Арсенал» все еще на первом месте, но по потерянным очкам уступает «горожанам» четыре балла.
У Артеты все в порядке в атаке: в четырех последних турах отличились лучшие бомбардиры клуба — Мартин Эдегор (12 голов в сезоне), Букайо Сака (13), Габриэл Мартинелли (15) и Габи Жезус (девять). Но в обороне полный кавардак — 11 пропущенных на этом же отрезке. От травм всю весну страдают ключевые защитники Вильям Салиба, Александр Зинченко, Такэхиро Томиясу, а также опорник Мохамед Эльнени.
Впрочем, «Челси» вряд ли поразит хлипкую оборону соперника. Парни Лэмпарда выдали чудовищную серию из семи матчей во всех турнирах. «Синие» проиграли «Брентфорду» (0:2), «Реалу» (дважды по 0:2), «Брайтону» (1:2), «Вулферхэмптону» (0:1), «Астон Вилле» (0:2). А еще скатали две ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и «Эвертоном» (2:2). В итоге на этом отрезке забили один мяч и пять раз слили всухую с общим счетом 0:9.
Ко всему прочему в середине апреля добавилась травма основного защитника Калиду Кулибали, что тоже сыграет на руку «Арсеналу». Лучший бомбардир команды Кай Хаверц (семь голов) молчит с середины марта. В результате «Челси» приуныл на 11-й строчке таблицы и просто добивает оставшиеся туры сезона. Так что большой мотивации сопротивляться парням Артеты у «синих» нет.
К тому же «канониры» уже привыкли побеждать лондонских соседей. Из 10 недавних дерби «пушкари» не уступили семь раз, а выиграли пять поединков.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси»
«Канониры» угодили в яму и вот-вот сольют всю работу, которую проделали за сезон. Но «Арсенал» все еще много забивает — 2.4 мяча в среднем за последние пять матчей. Правда, и пропустил коллектив Артеты ровно столько же. Зато «Челси» ужасен в атаке: родил всего один гол в последних семи поединках, проиграв всухую пять из них. Беззубость «синих» позволит Сака и партнерам спокойно атаковать и забивать.
История встреч тоже говорит за «пушкарей». Обитатели «Эмирейтс» забрали четыре из пяти последних дерби и забили в 13 из 15 столкновений с «Челси». Запредельная мотивация хозяев, их бодрая игра в атаке, ужасное состояние соперника и история противостояния сводятся к триумфу «Арсенала».
Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.68.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5