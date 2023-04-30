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«Арсенал» — «Челси»: Сака и Мартинелли оторвутся на парнях Лэмпарда за утраченное лидерство в АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси» 2 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Global Look Press
«Пушкари» выиграли четыре из пяти дерби против «синих».

2 мая «Арсенал» и «Челси» сойдутся в 34-м туре чемпионата Англии. Лондонское дерби громыхнет на стадионе «Эмирейтс» в 22.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Роберт Джонс. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
02 мая, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 2 мая 2023 года

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев. Победа «канониров» оценена коэффициентом 1.68, что составляет 58% вероятности. Ничья доступна за 4.07 (23%), триумф «синих» — за 5.16 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 4070 рублей, если парни Фрэнка Лэмпарда отберут очки у фаворита.

Правда, «синие» уступили в четырех из шести предыдущих поединков с «Арсеналом». Если верите, что в этот раз они не проиграют, взять Х2 можно с котировкой 2.26.

В четырех последних дерби команды только раз пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 2.03.

Из семи предыдущих встреч «Челси» лишь раз обменялся точными выстрелами с соперниками. Опция «обе забьют» предложена за 1.85, обратный рынок — за 1.96.

Самые вероятные результаты игры — 1:0 в пользу «Арсенала» либо ничья 1:1. Оба исхода получили одинаковый коэффициент 7.34.

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«Арсенал» — «Челси»: прогноз и анализ матча 34-го тура АПЛ 2 апреля 2023 года

«Канониры» близки к провалу в борьбе за титул. Команда Микеля Артеты не победила в четырех матчах подряд и растеряла гандикап. Лондонцы не только разгромно влетели прямому конкуренту «Манчестер Сити» (1:4). Еще они скатали ничью с «Ливерпулем» (2:2), потеряли очки с худшим коллективом лиги «Саутгемптоном» (3:3) и «Вест Хэмом» (2:2) с 15-й строчки таблицы. «Арсенал» все еще на первом месте, но по потерянным очкам уступает «горожанам» четыре балла.

У Артеты все в порядке в атаке: в четырех последних турах отличились лучшие бомбардиры клуба — Мартин Эдегор (12 голов в сезоне), Букайо Сака (13), Габриэл Мартинелли (15) и Габи Жезус (девять). Но в обороне полный кавардак — 11 пропущенных на этом же отрезке. От травм всю весну страдают ключевые защитники Вильям Салиба, Александр Зинченко, Такэхиро Томиясу, а также опорник Мохамед Эльнени.

Впрочем, «Челси» вряд ли поразит хлипкую оборону соперника. Парни Лэмпарда выдали чудовищную серию из семи матчей во всех турнирах. «Синие» проиграли «Брентфорду» (0:2), «Реалу» (дважды по 0:2), «Брайтону» (1:2), «Вулферхэмптону» (0:1), «Астон Вилле» (0:2). А еще скатали две ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и «Эвертоном» (2:2). В итоге на этом отрезке забили один мяч и пять раз слили всухую с общим счетом 0:9.

Ко всему прочему в середине апреля добавилась травма основного защитника Калиду Кулибали, что тоже сыграет на руку «Арсеналу». Лучший бомбардир команды Кай Хаверц (семь голов) молчит с середины марта. В результате «Челси» приуныл на 11-й строчке таблицы и просто добивает оставшиеся туры сезона. Так что большой мотивации сопротивляться парням Артеты у «синих» нет.

К тому же «канониры» уже привыкли побеждать лондонских соседей. Из 10 недавних дерби «пушкари» не уступили семь раз, а выиграли пять поединков.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси»

«Канониры» угодили в яму и вот-вот сольют всю работу, которую проделали за сезон. Но «Арсенал» все еще много забивает — 2.4 мяча в среднем за последние пять матчей. Правда, и пропустил коллектив Артеты ровно столько же. Зато «Челси» ужасен в атаке: родил всего один гол в последних семи поединках, проиграв всухую пять из них. Беззубость «синих» позволит Сака и партнерам спокойно атаковать и забивать.

История встреч тоже говорит за «пушкарей». Обитатели «Эмирейтс» забрали четыре из пяти последних дерби и забили в 13 из 15 столкновений с «Челси». Запредельная мотивация хозяев, их бодрая игра в атаке, ужасное состояние соперника и история противостояния сводятся к триумфу «Арсенала».

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.68.

Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
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