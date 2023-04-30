«Пушкари» выиграли четыре из пяти дерби против «синих».

2 мая «Арсенал» и «Челси» сойдутся в 34-м туре чемпионата Англии. Лондонское дерби громыхнет на стадионе «Эмирейтс» в 22.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Роберт Джонс. В России легально не показывают АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 2 мая 2023 года

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев. Победа «канониров» оценена коэффициентом 1.68, что составляет 58% вероятности. Ничья доступна за 4.07 (23%), триумф «синих» — за 5.16 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 4070 рублей, если парни Фрэнка Лэмпарда отберут очки у фаворита.

Правда, «синие» уступили в четырех из шести предыдущих поединков с «Арсеналом». Если верите, что в этот раз они не проиграют, взять Х2 можно с котировкой 2.26.

В четырех последних дерби команды только раз пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 2.03.

Из семи предыдущих встреч «Челси» лишь раз обменялся точными выстрелами с соперниками. Опция «обе забьют» предложена за 1.85, обратный рынок — за 1.96.

Самые вероятные результаты игры — 1:0 в пользу «Арсенала» либо ничья 1:1. Оба исхода получили одинаковый коэффициент 7.34.

«Арсенал» — «Челси»: прогноз и анализ матча 34-го тура АПЛ 2 апреля 2023 года

«Канониры» близки к провалу в борьбе за титул. Команда Микеля Артеты не победила в четырех матчах подряд и растеряла гандикап. Лондонцы не только разгромно влетели прямому конкуренту «Манчестер Сити» (1:4). Еще они скатали ничью с «Ливерпулем» (2:2), потеряли очки с худшим коллективом лиги «Саутгемптоном» (3:3) и «Вест Хэмом» (2:2) с 15-й строчки таблицы. «Арсенал» все еще на первом месте, но по потерянным очкам уступает «горожанам» четыре балла.

У Артеты все в порядке в атаке: в четырех последних турах отличились лучшие бомбардиры клуба — Мартин Эдегор (12 голов в сезоне), Букайо Сака (13), Габриэл Мартинелли (15) и Габи Жезус (девять). Но в обороне полный кавардак — 11 пропущенных на этом же отрезке. От травм всю весну страдают ключевые защитники Вильям Салиба, Александр Зинченко, Такэхиро Томиясу, а также опорник Мохамед Эльнени.

Впрочем, «Челси» вряд ли поразит хлипкую оборону соперника. Парни Лэмпарда выдали чудовищную серию из семи матчей во всех турнирах. «Синие» проиграли «Брентфорду» (0:2), «Реалу» (дважды по 0:2), «Брайтону» (1:2), «Вулферхэмптону» (0:1), «Астон Вилле» (0:2). А еще скатали две ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и «Эвертоном» (2:2). В итоге на этом отрезке забили один мяч и пять раз слили всухую с общим счетом 0:9.

Ко всему прочему в середине апреля добавилась травма основного защитника Калиду Кулибали, что тоже сыграет на руку «Арсеналу». Лучший бомбардир команды Кай Хаверц (семь голов) молчит с середины марта. В результате «Челси» приуныл на 11-й строчке таблицы и просто добивает оставшиеся туры сезона. Так что большой мотивации сопротивляться парням Артеты у «синих» нет.

К тому же «канониры» уже привыкли побеждать лондонских соседей. Из 10 недавних дерби «пушкари» не уступили семь раз, а выиграли пять поединков.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси»

«Канониры» угодили в яму и вот-вот сольют всю работу, которую проделали за сезон. Но «Арсенал» все еще много забивает — 2.4 мяча в среднем за последние пять матчей. Правда, и пропустил коллектив Артеты ровно столько же. Зато «Челси» ужасен в атаке: родил всего один гол в последних семи поединках, проиграв всухую пять из них. Беззубость «синих» позволит Сака и партнерам спокойно атаковать и забивать.

История встреч тоже говорит за «пушкарей». Обитатели «Эмирейтс» забрали четыре из пяти последних дерби и забили в 13 из 15 столкновений с «Челси». Запредельная мотивация хозяев, их бодрая игра в атаке, ужасное состояние соперника и история противостояния сводятся к триумфу «Арсенала».

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.68.