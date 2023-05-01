«Реал Сосьедад» — «Реал»: Родриго и Бензема не справятся с мотивированными сансебастьянцами
В главном матче 33-го тура ла лиги сойдутся вторая и четвертая команды чемпионата — «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Встреча пройдет в Сан-Себастьяне на «Реал Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» 2 мая 2023 года
Букмекеры оценили шансы хозяев как чуть более предпочтительные: поставить на победу «Сосьедада» можно с коэффициентом 2.49, что составляет приблизительно 39% вероятности исхода. Триумф «бланкос» доступен с котировкой 2.89 (34%), ничья идет за 3.48 (27%).
Игра первого круга проходила в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и закончилась нулевой ничьей — «мирный» исход зафиксирован в трех из последних пяти очных противостояний. Поставить на то, что считающийся андердогом «Реал» как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.57.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 дана за 6.29;
• 0:0 — за 8.50;
• победа хозяев 1:0 — за 8.75.
Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.91. Соперники не всегда выдают яркие поединки — хотя бы три мяча на двоих они забили лишь в пяти из последних 10 столкновений во всех турнирах.
Рынок на обмен точными выстрелами от обеих команд предложен за 1.74, обратный вариант оценен в 2.10.
«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 2 мая 2023 года
Хозяева продолжают борьбу за место в топ-4 и попадание в Лигу чемпионов. Сейчас команда Иманола Альгуасиля занимает как раз четвертую строчку, но идущий пятым «Вильярреал» находится на расстоянии пяти очков.
Коллектив из Сан-Себастьяна не впечатляет стабильностью: в последний раз две виктории кряду в чемпионате «Реал Сосьедад» добыл еще в январе. Всего же за прошедшие 14 туров ла лиги бело-голубые выиграли только пять раз. Баски обретают форму после кризисного отрезка и не уступили трижды подряд, но по-прежнему выглядят не слишком надежно.
Зато в ростере практически нет травмированных: с «Реалом» не сыграют только форвард Садик Умар, вингер Мартин Меркеланс и защитник Диего Рико. Но нигериец отсутствует почти весь сезон, а испанцы не являются игроками основного состава. А вот у гостей потерь хватает: травмированы Ферлан Менди, Лука Модрич и Давид Алаба, дисквалифицированы Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга.
«Реал» частенько упускает очки в чемпионате в необязательных случаях . За последние семь туров мадридцы уступили трижды — «Барселоне», «Вильярреалу» и «Жироне». «Бланкос» даже могут свалиться со второго места, ведь «Атлетико» по потерянным подобрался к Карло Анчелотти и компании на расстояние двух баллов.
Итальянец отлично видит проблемы «Реала» и раскритиковал подопечных даже после победы над «Альмерией» в прошлом туре (4:2). «Меня разозлило то, что команда расслабилась, считая, что игра завершена. Она расслабилась при 3:0 и при 4:1, и это должно стать для нас тревожным звонком», — сказал Анчелотти.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Реал»
Мадридцы подошли к игре в неплохой форме: оформили пять побед в последних шести встречах во всех турнирах, а уже в девяти матчах подряд забивали минимум по два гола. Но в Сан-Себастьяне не сыграет ряд лидеров «Реала» — Винисиус, Модрич, Алаба, Камавинга и Менди. Также у команды Анчелотти практически нет мотивации в чемпионате — «бланкос» вряд ли упустят место в топ-4 (отрыв от идущего четвертым «Сосьедада» составляет 10 очков). К тому же в субботу «сливочным» предстоит финал Кубка Испании, за которым последуют полуфиналы Лиги чемпионов. Тогда как парни Альгуасиля рубятся за топ-4 и выйдут на поле предельно заряженными.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.81.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5