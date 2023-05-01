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«Реал Сосьедад» — «Реал»: Родриго и Бензема не справятся с мотивированными сансебастьянцами

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» 2 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press
«Реал Сосьедад» борется за место в Лиге чемпионов.

В главном матче 33-го тура ла лиги сойдутся вторая и четвертая команды чемпионата — «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Встреча пройдет в Сан-Себастьяне на «Реал Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 33-й тур
02 мая, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» 2 мая 2023 года

Букмекеры оценили шансы хозяев как чуть более предпочтительные: поставить на победу «Сосьедада» можно с коэффициентом 2.49, что составляет приблизительно 39% вероятности исхода. Триумф «бланкос» доступен с котировкой 2.89 (34%), ничья идет за 3.48 (27%).

Игра первого круга проходила в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и закончилась нулевой ничьей — «мирный» исход зафиксирован в трех из последних пяти очных противостояний. Поставить на то, что считающийся андердогом «Реал» как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.29;

• 0:0 — за 8.50;

• победа хозяев 1:0 — за 8.75.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.91. Соперники не всегда выдают яркие поединки — хотя бы три мяча на двоих они забили лишь в пяти из последних 10 столкновений во всех турнирах.

Рынок на обмен точными выстрелами от обеих команд предложен за 1.74, обратный вариант оценен в 2.10.

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Хозяева продолжают борьбу за место в топ-4 и попадание в Лигу чемпионов. Сейчас команда Иманола Альгуасиля занимает как раз четвертую строчку, но идущий пятым «Вильярреал» находится на расстоянии пяти очков.

Коллектив из Сан-Себастьяна не впечатляет стабильностью: в последний раз две виктории кряду в чемпионате «Реал Сосьедад» добыл еще в январе. Всего же за прошедшие 14 туров ла лиги бело-голубые выиграли только пять раз. Баски обретают форму после кризисного отрезка и не уступили трижды подряд, но по-прежнему выглядят не слишком надежно.

Зато в ростере практически нет травмированных: с «Реалом» не сыграют только форвард Садик Умар, вингер Мартин Меркеланс и защитник Диего Рико. Но нигериец отсутствует почти весь сезон, а испанцы не являются игроками основного состава. А вот у гостей потерь хватает: травмированы Ферлан Менди, Лука Модрич и Давид Алаба, дисквалифицированы Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга.

«Реал» частенько упускает очки в чемпионате в необязательных случаях . За последние семь туров мадридцы уступили трижды — «Барселоне», «Вильярреалу» и «Жироне». «Бланкос» даже могут свалиться со второго места, ведь «Атлетико» по потерянным подобрался к Карло Анчелотти и компании на расстояние двух баллов.

Итальянец отлично видит проблемы «Реала» и раскритиковал подопечных даже после победы над «Альмерией» в прошлом туре (4:2). «Меня разозлило то, что команда расслабилась, считая, что игра завершена. Она расслабилась при 3:0 и при 4:1, и это должно стать для нас тревожным звонком», — сказал Анчелотти.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Реал»

Мадридцы подошли к игре в неплохой форме: оформили пять побед в последних шести встречах во всех турнирах, а уже в девяти матчах подряд забивали минимум по два гола. Но в Сан-Себастьяне не сыграет ряд лидеров «Реала» — Винисиус, Модрич, Алаба, Камавинга и Менди. Также у команды Анчелотти практически нет мотивации в чемпионате — «бланкос» вряд ли упустят место в топ-4 (отрыв от идущего четвертым «Сосьедада» составляет 10 очков). К тому же в субботу «сливочным» предстоит финал Кубка Испании, за которым последуют полуфиналы Лиги чемпионов. Тогда как парни Альгуасиля рубятся за топ-4 и выйдут на поле предельно заряженными.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.81.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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