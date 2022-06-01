1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч между чемпионом Европы-2020 Италией и победителем Кубка Америки-2021 Аргентиной. Межконтинентальный суперфинал «Финалиссима» начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 21.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Аргентину. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.70, это примерно 36% вероятности исхода. Успех Италии идет за 3.00 (33%), ничья — за чуть большие 3.10 (31%).

На то, что номинальные хозяева не проиграют по итогам 90 минут, коэффициент 1.50. Те же условия в пользу Аргентины идут за 1.42.

Взять итоговую победу команды Роберто Манчини можно за 2.02, успех коллектива Лионеля Скалони — за 1.85.

Выигрыш одной из двух команд по пенальти доступен за 11.5.

Мнением об исходе игры поделился комментатор Павел Занозин. Он считает, что команды не определят победителя в основное время.

«Вывеска, конечно, сумасшедшая. Классная идея играть итоговый матч между командами, которые выиграли последние большие турниры. Лучшая европейская команда против лучшей южноамериканской.

Очень сложно сейчас предположить то, как будет выглядеть итальянская и аргентинская команды. Завершился длинный сезон, все потратили очень много сил. У Аргентины также большая часть футболистов выступала в топовых клубах. Многие итальянцы повылетали из еврокубков заранее, но кто-то, как, например, ребята из «Ромы», добрался до победы в Лиге конференций.

Кто-то, как «Милан» и «Интер», до последнего вел борьбу за скудетто, поэтому вряд ли можно говорить о том, что команды находятся в идеальной форме. Банально может не хватить сил, чтобы показывать себя в матчах за сборную. Но, я думаю, стимул все же есть, поэтому на такой матч игроки все же подсоберутся.

Равные коэффициенты. Есть небольшой перевес в сторону Аргентины. Букмекерам кажется, что она — небольшой фаворит, но все это из-за состава, так как есть Лионель Месси, да и в целом команда котируется высоко на уровне чемпионата мира. Италия на чемпионат мира не попала, поэтому справедливо, что Аргентина — фаворит.

Мне кажется, что в одном конкретном матче эти команды равные. Я рассматриваю два варианта — либо поставить на ничью, либо на победу Италии в матче. Примерно то же самое мы делали в финале чемпионата Европы, где также были схожие коэффициенты. Тогда мне также казалось, что игра равная, а перекос в сторону англичан был не совсем оправдан.

Здесь может быть то же самое, всего один матч, мы не понимаем состояние команд и как они подойдут к этой игре. Мне кажется, что в данном случае все же лучше ставить на ничью. Возможно, это последний шанс увидеть Италию на максимальном уровне до чемпионата мира, потому что Лига Наций вряд ли будет так вдохновлять команду», — цитирует Занозина «Рейтинг букмекеров».

В букмекерской компании БЕТСИТИ вы можете поставить на ничью в матче с коэффициентом 3.10.