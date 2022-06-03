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Луис Энрике считает Бразилию и Аргентину претендентами на победу в ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил победу Аргентины над Италией (3:0) в «Финалиссиме».

«Аргентина и Бразилия являются претендентами на победу в чемпионате мира: аргентинцы с Лео Месси, а Бразилия с Неймаром, Винисиусом и компанией, но давайте не будем сходить с ума оттого, что Аргентина выиграли у Италии со счетом 3:0», — цитирует El Grafico Луис Энрике.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Луис Энрике
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