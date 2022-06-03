Луис Энрике считает Бразилию и Аргентину претендентами на победу в ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил победу Аргентины над Италией (3:0) в «Финалиссиме».

«Аргентина и Бразилия являются претендентами на победу в чемпионате мира: аргентинцы с Лео Месси, а Бразилия с Неймаром, Винисиусом и компанией, но давайте не будем сходить с ума оттого, что Аргентина выиграли у Италии со счетом 3:0», — цитирует El Grafico Луис Энрике.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.