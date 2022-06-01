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Польша — Уэльс: где смотреть матч Лиги наций 1 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Польша — Уэльс 1 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски (сборная Польши).
Фото Global Look Press

1 июня 2022 года сборные Польши и Уэльса сойдутся в первом туре группового этапа Лиги наций. Встреча состоится во Вроцлаве на арене «Тарчиньски» и начнется в 19.00 по московскому времени. В России игру покажет онлайн-платформа «Оkkо Спорт».

Лига наций A. Группа 4
01 июн, 19:00. Wroclaw (Вроцлав)
Польша
Уэльс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Польшу. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.80, это около 55% вероятности. Ничья идет за 3.70 (27%), успех Уэльса — за 4.80 (18%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3700 рублей и 2700 рублей чистой прибыли.

Считаете, что гости не проиграют? Котировка на этот вариант — 2.08.

В половине из последних десяти матчей команды забивали три и более гола: на тотал свыше 2.5 мяча коэффициент — 2.28, на ТМ 2.5 — 1.67.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 2.06, ИТМ1 (1.5) — 1.76. У Уэльса этот рынок доступен за 4.20 и 1.23 соответственно.

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«Обе забьют» можно взять за 2.15, обратный исход — за 1.70. Аналитики предполагают, что проблемы с голами возникнут у гостей — один точный удар в их исполнении можно оформить за 1.69.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:0 — за 5.40;

1:1 — за 6.50;

2:0 — за 7.10.

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Сборная Польши по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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