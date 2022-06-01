1 июня 2022 года сборные Польши и Уэльса сойдутся в первом туре группового этапа Лиги наций. Встреча состоится во Вроцлаве на арене «Тарчиньски» и начнется в 19.00 по московскому времени. В России игру покажет онлайн-платформа «Оkkо Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Польшу. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.80, это около 55% вероятности. Ничья идет за 3.70 (27%), успех Уэльса — за 4.80 (18%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3700 рублей и 2700 рублей чистой прибыли.

Считаете, что гости не проиграют? Котировка на этот вариант — 2.08.

В половине из последних десяти матчей команды забивали три и более гола: на тотал свыше 2.5 мяча коэффициент — 2.28, на ТМ 2.5 — 1.67.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 2.06, ИТМ1 (1.5) — 1.76. У Уэльса этот рынок доступен за 4.20 и 1.23 соответственно.

«Обе забьют» можно взять за 2.15, обратный исход — за 1.70. Аналитики предполагают, что проблемы с голами возникнут у гостей — один точный удар в их исполнении можно оформить за 1.69.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:0 — за 5.40;

1:1 — за 6.50;

2:0 — за 7.10.