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Сегодня, 06:30

Месси — о победе над Италией: «Удивительная атмосфера на «Уэмбли»

Месси прокомментировал победу над Италией
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над сборной Италии (3:0) в «Финалиссиме». Аргентинец был признан лучшим игроком встречи.

«Удивительная атмосфера на «Уэмбли» и отличная игра для того, чтобы выиграть «Финалисимму», — написал Месси в социальной сети.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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