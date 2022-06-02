Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над сборной Италии (3:0) в «Финалиссиме». Аргентинец был признан лучшим игроком встречи.

«Удивительная атмосфера на «Уэмбли» и отличная игра для того, чтобы выиграть «Финалисимму», — написал Месси в социальной сети.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.