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Ди Лоренцо: «Сборной Италии нужно оставаться единой для перезагрузки»

Ди Лоренцо прокомментировал поражение от Аргентины
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо после поражения от Аргентины (0:3) в «Финалиссиме» отметил, что итальянцам нужна перезагрузка.

«У сборной Аргентины великолепные игроки в атаке. Всегда плохо проигрывать в финале, но впереди другие игры, в которых мы можем показать себя с лучшей стороны. Это были два напряженных года, мы добились невероятных результатов. У нас есть важные молодые игроки и футбольный стиль, который позволил выиграть чемпионат Европы. Мы должны продолжать наши идеи и оставаться едиными для перезагрузки», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Лоренцо.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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