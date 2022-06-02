Ди Лоренцо: «Сборной Италии нужно оставаться единой для перезагрузки»

Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо после поражения от Аргентины (0:3) в «Финалиссиме» отметил, что итальянцам нужна перезагрузка.

«У сборной Аргентины великолепные игроки в атаке. Всегда плохо проигрывать в финале, но впереди другие игры, в которых мы можем показать себя с лучшей стороны. Это были два напряженных года, мы добились невероятных результатов. У нас есть важные молодые игроки и футбольный стиль, который позволил выиграть чемпионат Европы. Мы должны продолжать наши идеи и оставаться едиными для перезагрузки», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Лоренцо.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.