Италия — Аргентина: где смотреть матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч нового формата — «Финалиссима». В нем встретятся победители чемпионата Европы-2020 и Кубка Америки-2021 — сборные Италии и Аргентины. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Старт трансляции в 21.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Аргентины. На то, что победит команда Лео Месси, можно поставить за 2.70, это примерно 36% вероятности. На триумф Италии котировка 3.00 (33%), на ничью — 3.10 (31%).
При ставке в 1000 рублей на победу Италии в случае ее успеха выплата составит 3000 рублей, чистый выигрыш — 2000 рублей.
Аргентина не играет открыто — всего в четырех из прошедших десяти официальных матчей при участии «Альбисилесты» было забито больше двух мячей. У Италии аналогичный показатель. Тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом за 2.46, обратный исход — за 1.59.
Обмен голами — редкость в матчах команды Лео Месси. Всего в двух из десяти прошедших играх с участием Аргентины забили обе сборные. На то, что одна из команд не отличится, можно поставить с коэффициентом 1.74, на «обе забьют» — за 2.10.
Для подстраховки можно взять вариант с форой — Ф1(0) за 2.04 или Ф2(0) за 1.83.
В последних десяти встречах Италия забивала 1.4 мяча за игру — ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.39. У Аргентины в среднем получалось оформлять 1.5 мяча за игру, котировка на ИТБ2 (1.5) — 2.75.
На то, что Италия не проиграет, можно поставить за 1.50.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 1:1 — за 5.90;
• 0:1 — за 6.40;
• 1:0 — за 6.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0