1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч нового формата — «Финалиссима». В нем встретятся победители чемпионата Европы-2020 и Кубка Америки-2021 — сборные Италии и Аргентины. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Старт трансляции в 21.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Аргентины. На то, что победит команда Лео Месси, можно поставить за 2.70, это примерно 36% вероятности. На триумф Италии котировка 3.00 (33%), на ничью — 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на победу Италии в случае ее успеха выплата составит 3000 рублей, чистый выигрыш — 2000 рублей.

Аргентина не играет открыто — всего в четырех из прошедших десяти официальных матчей при участии «Альбисилесты» было забито больше двух мячей. У Италии аналогичный показатель. Тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом за 2.46, обратный исход — за 1.59.

Обмен голами — редкость в матчах команды Лео Месси. Всего в двух из десяти прошедших играх с участием Аргентины забили обе сборные. На то, что одна из команд не отличится, можно поставить с коэффициентом 1.74, на «обе забьют» — за 2.10.

Для подстраховки можно взять вариант с форой — Ф1(0) за 2.04 или Ф2(0) за 1.83.

В последних десяти встречах Италия забивала 1.4 мяча за игру — ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.39. У Аргентины в среднем получалось оформлять 1.5 мяча за игру, котировка на ИТБ2 (1.5) — 2.75.

На то, что Италия не проиграет, можно поставить за 1.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 5.90;

• 0:1 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.80.