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Сегодня, 19:15

Италия — Аргентина: где смотреть матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча континентальных чемпионов Италия — Аргентина 1 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Лео Месси тренируется перед матчем против Италии.
Фото Global Look Press

1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч нового формата — «Финалиссима». В нем встретятся победители чемпионата Европы-2020 и Кубка Америки-2021 — сборные Италии и Аргентины. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Старт трансляции в 21.30 мск.

Товарищеские матчи.
01 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Италия
Аргентина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Аргентины. На то, что победит команда Лео Месси, можно поставить за 2.70, это примерно 36% вероятности. На триумф Италии котировка 3.00 (33%), на ничью — 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на победу Италии в случае ее успеха выплата составит 3000 рублей, чистый выигрыш — 2000 рублей.

Аргентина не играет открыто — всего в четырех из прошедших десяти официальных матчей при участии «Альбисилесты» было забито больше двух мячей. У Италии аналогичный показатель. Тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом за 2.46, обратный исход — за 1.59.

Обмен голами — редкость в матчах команды Лео Месси. Всего в двух из десяти прошедших играх с участием Аргентины забили обе сборные. На то, что одна из команд не отличится, можно поставить с коэффициентом 1.74, на «обе забьют» — за 2.10.

Для подстраховки можно взять вариант с форой — Ф1(0) за 2.04 или Ф2(0) за 1.83.

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В последних десяти встречах Италия забивала 1.4 мяча за игру — ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.39. У Аргентины в среднем получалось оформлять 1.5 мяча за игру, котировка на ИТБ2 (1.5) — 2.75.

На то, что Италия не проиграет, можно поставить за 1.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 5.90;

• 0:1 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.80.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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Италия — Аргентина: прогноз Павла Занозина на матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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