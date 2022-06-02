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Сегодня, 03:56

Манчини после поражения от Аргентины объявил об изменениях в составе сборной Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после поражения от Аргентины (0:3) в «Финалиссиме» сообщил об изменениях в составе итальянской команды на следующие игры.

«После этого матча хотели бы внести некоторые изменения, и мы это сделаем. Некоторых парней оставим вне команды — они этого заслужили и так много дали нам за последние два года», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Италии по футболу
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