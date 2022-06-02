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Сегодня, 03:12

Мартинес: «На «Уэмбли» мы чувствовали себя как дома»

Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Италией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Италией (3:0) в «Финалиссиме».

У меня здесь семья. Они наблюдали за игрой с болельщиками в центре Лондона, а на стадионе было более 60 тысяч аргентинцев, так что мы чувствовали себя как дома. Мы должны отдать им должное за то, что они проделали весь этот путь, чтобы посмотреть этот матч и поболеть за нас. Я очень горжусь ими.

Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
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