Мартинес: «На «Уэмбли» мы чувствовали себя как дома»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Италией (3:0) в «Финалиссиме».

У меня здесь семья. Они наблюдали за игрой с болельщиками в центре Лондона, а на стадионе было более 60 тысяч аргентинцев, так что мы чувствовали себя как дома. Мы должны отдать им должное за то, что они проделали весь этот путь, чтобы посмотреть этот матч и поболеть за нас. Я очень горжусь ими.