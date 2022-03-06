«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 6 марта 2022 года
6 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На эту команду можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Спартака» есть в линии за 3.90 (26%).
· Ф1(-1) идет за 2.80.
· Ф2(+1) — за 1.43.
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3500 рублей.
Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 1.84.
Шансы «Спартака» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.00.
Уверены, что «Динамо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.20.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Динамо». На него можно поставить за 6.90.
· ТМ 1.5 — 3.50;
· обе забьют: да — 1.83;
· точный счет: 0:4 — 90.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|- : -
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7