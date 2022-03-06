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Сегодня, 11:15

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 6 марта 2022 года

Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу «Динамо» — «Спартак»
Егор Сергеев
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

6 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На эту команду можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Спартака» есть в линии за 3.90 (26%).

· Ф1(-1) идет за 2.80.

· Ф2(+1) за 1.43.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3500 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 1.84.

Шансы «Спартака» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.00.

Уверены, что «Динамо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.20.

06.03.2022 | Динамо — Спартак

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Динамо». На него можно поставить за 6.90.

· ТМ 1.5 — 3.50;

· обе забьют: да — 1.83;

· точный счет: 0:4 — 90.0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 - : -
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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