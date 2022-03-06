Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу «Динамо» — «Спартак»

6 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Динамо». На эту команду можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Спартака» есть в линии за 3.90 (26%).

· Ф1(-1) идет за 2.80.

· Ф2(+1) — за 1.43.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3500 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 1.84.

Шансы «Спартака» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.00.

Уверены, что «Динамо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.20.

06.03.2022 | Динамо — Спартак

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Динамо». На него можно поставить за 6.90.

· ТМ 1.5 — 3.50;

· обе забьют: да — 1.83;

· точный счет: 0:4 — 90.0.