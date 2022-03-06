Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

6 марта 2022 года «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ. Дерби пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Команда Пепа Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно за 1.36 — это примерно 71% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» оценивается котировкой 9.50 (10%), а ничья — 5.10 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

1.54 , а Ф2(+1) — за 2.47 ; Ф1(-1) идет за, а Ф2(+1) — за

2.08 , а Ф2(+1.5) — за 1.80 ; Ф1(-1.5) идет за, а Ф2(+1.5) — за

2.85, а Ф2(+2) — за 1.43. Ф1(-2) идет за, а Ф2(+2) — за

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.61, а ТМ 2.5 — за 2.30.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.90, как и на обратный исход.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.70.