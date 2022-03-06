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6 марта, 13:15

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 6 марта 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Виталий Пудздрав
Рахим Стерлинг.
Фото Reuters

6 марта 2022 года «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ. Дерби пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

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Команда Пепа Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно за 1.36 — это примерно 71% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» оценивается котировкой 9.50 (10%), а ничья — 5.10 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

  • Ф1(-1) идет за 1.54, а Ф2(+1) — за 2.47;
  • Ф1(-1.5) идет за 2.08, а Ф2(+1.5) — за 1.80;
  • Ф1(-2) идет за 2.85, а Ф2(+2) — за 1.43.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.61, а ТМ 2.5 — за 2.30.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.90, как и на обратный исход.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.70.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
06 мар, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Де Брейне, 5 (1:0), Санчо, 22 (1:1), Де Брейне, 28 (2:1), Махрез, 68 (3:1), Махрез, 90+2 (4:1)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне (Гюндоган, 80) Бернарду Силва Грилиш Махрез Фоден
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Алекс Теллес Ван-Биссака Погба (Лингард, 64) Фред Бруну Фернандеш Мактоминай Санчо Эланга (Рэшфорд, 64)
Предупреждения
Магуайр 63’
Судьи
Оливер (Англия)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч АПЛ 6 марта онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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