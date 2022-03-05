Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Реал» — «Реал Сосьедад»

5 марта 2022 года в 27-м туре испанской примеры «Реал Сосьедад» отправится в гости к лидирующему в чемпионате «Реалу». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko.

Команда Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» можно за 1.61 — за около 60% вероятности. Успех «Реал Сосьедад» оценивается коэффициентом 5.60 (17%), а ничья доступна за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» можно выиграть 1610 рублей в случае успеха мадридцев.

Шансы «Реал Сосьедад» не проиграть оцениваются котировкой 2.40.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на предстоящий матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.22, а Ф2(0) — за 4.20;

· Ф1(-1) идет за 2.12, а Ф2(+1) — за 1.77;

· Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.45.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.85, а ТМ 2.5 — за 2.02.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.86. Противоположный исход оценивается котировкой 1.94.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.80.