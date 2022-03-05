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5 марта, 19:15

«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч примеры 5 марта 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Реал» — «Реал Сосьедад»
Виталий Пудздрав
Карим Бензема.
Фото Reuters

5 марта 2022 года в 27-м туре испанской примеры «Реал Сосьедад» отправится в гости к лидирующему в чемпионате «Реалу». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko.

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Команда Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» можно за 1.61 — за около 60% вероятности. Успех «Реал Сосьедад» оценивается коэффициентом 5.60 (17%), а ничья доступна за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» можно выиграть 1610 рублей в случае успеха мадридцев.

Шансы «Реал Сосьедад» не проиграть оцениваются котировкой 2.40.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на предстоящий матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.22, а Ф2(0) — за 4.20;

· Ф1(-1) идет за 2.12, а Ф2(+1) — за 1.77;

· Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.45.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.85, а ТМ 2.5 — за 2.02.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.86. Противоположный исход оценивается котировкой 1.94.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.80.

Испания. Лига 1. 27-й тур
05 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:1
Реал Сосьедад
Голы
Ойярсабаль, 10 (0:1), Камавинга, 40 (1:1), Модрич, 43 (2:1), Бензема, 76 (3:1), Асенсио, 79 (4:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 84) Эдер Милитау Алаба Менди Модрич (Марселу, 82) Каземиру Камавинга Бензема (Диас, 84) Винисиус Жуниор (Себальос, 82) Родригу (Асенсио, 77)
Реал Сосьедад
Ремиро Сальдуа (Элустондо, 64) Горосабель Ле Норман Пачеко (Рафинья, 46) Ильярраменди (Субименди, 64) Субельдия Мерино Сильва (Джуара, 46) Ойярсабаль Исак (Серлот, 80)
Предупреждения
Сальдуа 58’, Мерино 81’
Судьи
Мансано (Испания)
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

 8
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 6
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Зенит

 5
И К Ж
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Спартак

 11 1 3
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