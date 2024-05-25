«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии — 2:1.

У «красных дьяволов» на 30-й минуте гол забил Алехандро Гарначо, спустя 9 минут отметился Кобби Майну. За три минуты до конца основного времени вингер «горожан» Жереми Доку сократил отставание в счете.

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии в 13-й раз. Рекорд принадлежит «Арсеналу» — 14 титулов.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.