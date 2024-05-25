«Краснодар» — и точка. Золото должно быть у Галицкого. Мнение Ладненко
Начну с того, что признаюсь в любви нашему чемпионату. Какой же он крутой! В тот момент, когда, может, качество футбола упало, классные легионеры уехали из страны, а еврокубки — это что-то из прошлой жизни, мы получили такой сюжет на финише.
Да любое кино на этом фоне, даже от вашего любимого Гая Ричи или Квентина Тарантино с идеально вылизанным сюжетом, — гарантированные несколько часов зевоты. То, что мы увидим в субботу — это «Безумный Макс» в кубе, это «Криминальное чтиво», помноженное на «Джона Уика», это «Остров проклятых» наших дней.
И как же сложно определиться, кого поддерживать в этой гонке. У всех свои резоны взять очередное чемпионство. «Зенит» грезит покорением вечной победной серии «Спартака» в 90-х, «Динамо» не выигрывало ничего еще с мезозойской эры, а «Краснодар» не называет неудачником, кажется, только моя собака по кличке Роджер.
Знаете, а я очень хочу, чтобы сегодня трофей остался в Краснодаре. Это будет идеальным завершением, возможно, самого странного сезона РПЛ в истории.
«Краснодар» напоминает пьяного подростка после первого в жизни корпоратива. Каковы шансы такого юноши дойти до собственной квартиры без посторонней помощи? После виртуозно смешанных бокалов виски, вина и кальвадоса. Даже если шансы и есть, то обычно только теоретические. Вот и сейчас ситуация схожая.
«Краснодар» зависит от «Зенита», ему не хватит собственной победы. И в этом его особенная трагедия. Сколько шансов он упустил даже тогда, когда казалось, что не взять три очка чуть сложнее, чем забить в пустые ворота, если твоя фамилия не Заболотный.
И вроде бы, скажете мне вы, справедливо, если «Краснодар» в итоге не станет королем. Как придворный шут может нацепить то, что ему по праву не принадлежит? И наверняка ваши доводы будет справедливыми.
Команда, которая дома влетает в тот момент аутсайдеру «Ахмату», не забивая ничего. Команда, которая создает нуль реальных шансов с «Крыльями», уже туров пять мысленно погружающихся на морское дно. Команда, которая найдет банановую кожуру в чистом поле.
Такая просто не должна быть чемпионом. По всем законам логики.
Но к черту все ваши математические модели и логические сентенции, когда вокруг разворачивается человеческая драма.
Сергей Николаевич Галицкий уже давно и тяжело болен. Мы все об этом знаем, и каждый из нас отдает дань уважения этому человеку. То, что он сделал с родным Краснодаром — это респект на все времена, на поколения вперед. И кто, если не он, заслуживает при жизни увидеть, как его команда поднимает трофей в его городе.
В Голливуде бы утопили сценарий этого байопика в слезах. Тот случай, когда драма отдельного человека и отдельной команды заставляет в конце всех нас расплакаться незнамо от чего. То ли от разрывающего душу насквозь умиления, то ли от горького осознания того, что ничто не вечно. Даже сама жизнь, что уж говорить о чемпионствах «Зенита».
«Краснодар», начинавший под нескончаемые аплодисменты и несчетное восхваление даже половников на базе клуба, вдруг в какой-то момент стал восприниматься в лучшем случае с легкой улыбкой на лице. Как когда характеризуешь какого-то человека с прибабахом. «А, да он... волшебный. На своей волне», — так обычно говорят, когда не хотят сильно кого-то обидеть.
Да, Сергей Галицкий в первую голову в этом повинен. Странные кадровые решения, безудержная мечтательность, маниакальное помешательство на стиле. Кажется, еще немного, и легкая улыбка трансформируется в состояние «ржем всей страной».
Очень этого не хочется, и Галицкий такого отношения не заслуживает. Человек выстроил футбольную империю там, где до него уже была команда-бренд. Это признак гигантской внутренней силы. Он превратил самую обычную для города локацию в город-сад, создав точку притяжения. Его молодежная академия потоком поставляет в российскую футбольную действительность топовую молодежь. Комличенко, Уткин, Сафонов, Сулейманов, Сперцян, Черников и многие другие, кто сейчас разбросан по всей стране, а не только сконцентрирован в РПЛ.
Сергей Галицкий дал этому городу и российскому футболу все. В том числе ценой собственного здоровья.
В субботу президент «Краснодара» как никто другой заслуживает праздника жизни.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Виктор Ладненко
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4