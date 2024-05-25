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Сегодня, 10:00

«Краснодар» — и точка. Золото должно быть у Галицкого. Мнение Ладненко

«Краснодар» может впервые в истории стать чемпионом России
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Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мнение Виктора Ладненко.

Начну с того, что признаюсь в любви нашему чемпионату. Какой же он крутой! В тот момент, когда, может, качество футбола упало, классные легионеры уехали из страны, а еврокубки — это что-то из прошлой жизни, мы получили такой сюжет на финише.

Да любое кино на этом фоне, даже от вашего любимого Гая Ричи или Квентина Тарантино с идеально вылизанным сюжетом, — гарантированные несколько часов зевоты. То, что мы увидим в субботу — это «Безумный Макс» в кубе, это «Криминальное чтиво», помноженное на «Джона Уика», это «Остров проклятых» наших дней.

И как же сложно определиться, кого поддерживать в этой гонке. У всех свои резоны взять очередное чемпионство. «Зенит» грезит покорением вечной победной серии «Спартака» в 90-х, «Динамо» не выигрывало ничего еще с мезозойской эры, а «Краснодар» не называет неудачником, кажется, только моя собака по кличке Роджер.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче против &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Динамо» — 48 лет спустя? «Краснодар» — впервые в истории? «Зенит» — как пять последних лет?

Знаете, а я очень хочу, чтобы сегодня трофей остался в Краснодаре. Это будет идеальным завершением, возможно, самого странного сезона РПЛ в истории.

«Краснодар» напоминает пьяного подростка после первого в жизни корпоратива. Каковы шансы такого юноши дойти до собственной квартиры без посторонней помощи? После виртуозно смешанных бокалов виски, вина и кальвадоса. Даже если шансы и есть, то обычно только теоретические. Вот и сейчас ситуация схожая.

Эдуард Сперцян, Кевин Кастаньо, Мурад Мусаев, Джон Кордоба и Хуниор Алонсо (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» зависит от «Зенита», ему не хватит собственной победы. И в этом его особенная трагедия. Сколько шансов он упустил даже тогда, когда казалось, что не взять три очка чуть сложнее, чем забить в пустые ворота, если твоя фамилия не Заболотный.

И вроде бы, скажете мне вы, справедливо, если «Краснодар» в итоге не станет королем. Как придворный шут может нацепить то, что ему по праву не принадлежит? И наверняка ваши доводы будет справедливыми.

Команда, которая дома влетает в тот момент аутсайдеру «Ахмату», не забивая ничего. Команда, которая создает нуль реальных шансов с «Крыльями», уже туров пять мысленно погружающихся на морское дно. Команда, которая найдет банановую кожуру в чистом поле.

Такая просто не должна быть чемпионом. По всем законам логики.

Матвей Сафонов, Муми Нгамале и&nbsp;Матео Кассьерра. Все решится в последнем туре: кто станет чемпионом, а кто вылетит из РПЛ

Но к черту все ваши математические модели и логические сентенции, когда вокруг разворачивается человеческая драма.

Сергей Николаевич Галицкий уже давно и тяжело болен. Мы все об этом знаем, и каждый из нас отдает дань уважения этому человеку. То, что он сделал с родным Краснодаром — это респект на все времена, на поколения вперед. И кто, если не он, заслуживает при жизни увидеть, как его команда поднимает трофей в его городе.

В Голливуде бы утопили сценарий этого байопика в слезах. Тот случай, когда драма отдельного человека и отдельной команды заставляет в конце всех нас расплакаться незнамо от чего. То ли от разрывающего душу насквозь умиления, то ли от горького осознания того, что ничто не вечно. Даже сама жизнь, что уж говорить о чемпионствах «Зенита».

Сергей Галицкий.
Фото Виталий Тимкив

«Краснодар», начинавший под нескончаемые аплодисменты и несчетное восхваление даже половников на базе клуба, вдруг в какой-то момент стал восприниматься в лучшем случае с легкой улыбкой на лице. Как когда характеризуешь какого-то человека с прибабахом. «А, да он... волшебный. На своей волне»,  — так обычно говорят, когда не хотят сильно кого-то обидеть.

Да, Сергей Галицкий в первую голову в этом повинен. Странные кадровые решения, безудержная мечтательность, маниакальное помешательство на стиле. Кажется, еще немного, и легкая улыбка трансформируется в состояние «ржем всей страной».

Очень этого не хочется, и Галицкий такого отношения не заслуживает. Человек выстроил футбольную империю там, где до него уже была команда-бренд. Это признак гигантской внутренней силы. Он превратил самую обычную для города локацию в город-сад, создав точку притяжения. Его молодежная академия потоком поставляет в российскую футбольную действительность топовую молодежь. Комличенко, Уткин, Сафонов, Сулейманов, Сперцян, Черников и многие другие, кто сейчас разбросан по всей стране, а не только сконцентрирован в РПЛ.

Сергей Галицкий. «Я болею и нахожусь не в той форме». Галицкий дал мощное интервью

Сергей Галицкий дал этому городу и российскому футболу все. В том числе ценой собственного здоровья.

В субботу президент «Краснодара» как никто другой заслуживает праздника жизни.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Виктор Ладненко

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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