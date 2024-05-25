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Сегодня, 19:26

Семак приблизился к рекорду Романцева по количеству чемпионств

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» победил «Ростов» и в десятый раз в истории выиграл чемпионат России. Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, нынешнее золото оказалось шестым подряд.

По числу титулов 48-летний специалист вышел на второе место, еще дальше оторвавшись от Валерия Газзаева. Чаще в российской истории успеха добивался только Олег Романцев — восемь раз.

Все тренеры-чемпионы России

Тренер

Команды

Годы

Чемпионства

Олег Романцев

Спартак

1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

8

Сергей Семак

Зенит

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

6

Валерий Газзаев

Спартак-Алания, ЦСКА

1995, 2003, 2005, 2006

4

Юрий Семин

Локомотив

2002, 2004, 2017/18

3

Леонид Слуцкий

ЦСКА

2012/13, 2013/14, 2015/16

3

Курбан Бердыев

Рубин

2008, 2009

2

Лучано Спаллетти

Зенит

2010, 2011/12

2

Георгий Ярцев

Спартак

1996

1

Дик Адвокат

Зенит

2007

1

Андре Виллаш-Боаш

Зенит

2014/15

1

Массимо Каррера

Спартак

2016/17

1
Олег Романцев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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