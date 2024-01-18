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«Динамо» — «Нефтехимик»: где смотреть матч КХЛ 18 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» — «Нефтехимик» 18 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Нефтехимика».
Фото Телеграм-канал «Нефтехимика»., Telegram

Столичное «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столкнется с соперником из Восточной конференции — «Нефтехимиком». Команды сойдутся на льду «ВТБ Арены», игра начнется в 19.30 по московскому времени. С 19.15 мск прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Букмекеры отдали предпочтение коллективу Алексея Кудашова: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. Успех гостей доступен за 5.40 (17%) — это наименее вероятный исход встречи. «Мирный» результат оценили котировкой 4.80 (19%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов дали за 1.30, этот рынок на «Нефтехимик» идет за солидные 3.50.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставки с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.67, Ф2(+1) — за 2.13;

• Ф1(-2) — за 2.40, Ф2(+2) — за 1.55.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» — «Нефтехимик»: прогноз на матч КХЛ 18 января 2024 года

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.35.

Вероятность того, что каждая команда пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, оценена в 1.87, обратная опция дана за 1.83.

Комбинированный рынок с победой «Динамо» и ТБ 4.5 предложен за 2.10.

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«Унионистас» — «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании 18 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Квинси Промес

Спартак

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