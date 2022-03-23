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«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 23 марта 2022 года

Прогноз на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 23 марта
Егор Сергеев
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«Салават Юлаев» — «Трактор».
Фото ХК «Трактор»

23 марта 2022 года «Салават Юлаев» примет «Трактор» в четвертой встрече 1/4 финала серии плей-офф КХЛ. Матч между ними состоится на «Уфа-Арене», начало — в 17.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

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Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время можно за 2.32 — 41% вероятности. Успех «Салавата» оценивается коэффициентом 2.90 (33%), а ничья доступна за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

«Салават Юлаев» ведет в серии со счетом 2:1. Выход уфимцев в следующий раунд плей-офф доступен за 1.90. Шансы «Трактора» пройти дальше оцениваются аналогичным коэффициентом.

Сделать ставку на то, что «Салават Юлаев» не проиграет в основное время матча, можно за 1.57.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, к примеру:

· Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70;

· Ф1(+1) идет за 1.40, а Ф2(-1) — за 2.80;

· Ф1(-1) идет за 3.80, а Ф2(+1) — за 1.24.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 2.15, а ТМ 4.5 — за 1.70.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.50.

Хоккей
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ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Спартак

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