23 марта 2022 года «Салават Юлаев» примет «Трактор» в четвертой встрече 1/4 финала серии плей-офф КХЛ. Матч между ними состоится на «Уфа-Арене», начало — в 17.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время можно за 2.32 — 41% вероятности. Успех «Салавата» оценивается коэффициентом 2.90 (33%), а ничья доступна за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

«Салават Юлаев» ведет в серии со счетом 2:1. Выход уфимцев в следующий раунд плей-офф доступен за 1.90. Шансы «Трактора» пройти дальше оцениваются аналогичным коэффициентом.

Сделать ставку на то, что «Салават Юлаев» не проиграет в основное время матча, можно за 1.57.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, к примеру:

· Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70;

· Ф1(+1) идет за 1.40, а Ф2(-1) — за 2.80;

· Ф1(-1) идет за 3.80, а Ф2(+1) — за 1.24.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 2.15, а ТМ 4.5 — за 1.70.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.50.