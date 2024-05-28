Карен Адамян прокомментирует финал ЛЧ вместе с игроками 2DROTS

FONBET и 2DROTS запустили серию спортивных экспериментов TOPDROPS. Проект будет разделен на несколько этапов, первый из которых — TOPDROPS Champions Party — состоится 1 июня в Москве.

TOPDROPS Champions Party — закрытая вечеринка по случаю финала Лиги чемпионов. Парни из 2DROTS выступят ее кураторами и даже сами прокомментируют битву «Реала» и «Боруссии» вместе с Кареном Адамяном. Гостей ждет множество активностей, подарков и футбол под открытым небом вместе с игроками 2DROTS.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке. Количество мест ограничено.

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