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Павел Котов — Стэн Вавринка: россиянин пройдет чемпиона-2015

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Павел Котов — Стэн Вавринка 29 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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29 мая российский теннисист Павел Котов во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с чемпионом-2015 швейцарцем Стэном Вавринкой. Соперники выйдут на корт не ранее 18.00 по московскому времени, легально матч в РФ показан не будет. Прежде теннисисты между собой не играли.

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Несмотря на статус Вавринки, фаворитом предстоящего матча идет Котов. На его победу в Winline можно поставить за 1.65, вероятность этого исхода — примерно 61%. На Вавринку котировка — 2.25 (39%).

Триумф швейцарца с форой (+2.5) гейма доступен за 1.87, выигрыш россиянина с разницей в три и более гейма идет за 1.94.

Если соперники разыграют хотя бы 38 геймов, сыграет пари за 1.72. Если их будет меньше, то 2.09.

Эксперты думают, что Вавринке по силам побороться с более молодым соперником и выиграть хотя бы два сета. Ставку на это можно сделать за 1.69.

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Прогноз и ставка на матч Павел Котов — Стэн Вавринка

У Вавринки в этом сезоне всего четыре победы в 11 матчах на грунте. В первом круге он уверенно обыграл Маррея (3-0), но проводить несколько подряд матчей на высоком уровне в силу возраста ему все труднее. 25-летний Котов должен воспользоваться этим обстоятельством и пройти дальше даже несмотря на то, что в стартовом раунде более четырех часов бился с Норри.

Рекомендуемая ставка: победа Котова за 1.65.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Павел Котов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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