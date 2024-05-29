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«Олимпиакос» — «Фиорентина»: финалисты Лиги конференций умеют играть в атаку и грешат в обороне

Прогноз на финал Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина» 29 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Фиорентина».
Фото Global Look Press

29 мая в Афинах на ОПАП Арене состоится финал Лиги конференций, в котором греческий «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Лига конференций. Финал
29 мая, 22:00. OPAP Arena (Афины)
Олимпиакос П
Фиорентина

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение номинальным гостям. На победу «Фиорентины» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность этого результата — примерно 40%. Успех «Олимпиакоса» оценен в 3.10 (32%), ничья — в 3.25 (28%).

На то, что кубок поднимут итальянцы, котировка — 1.79. Греки — 2.12.

Вариант, при котором «Оли» не уступил по итогам 90 минут игры, доступен в линии за 1.59.

На то, что соперники не выявят сильнейшего в основное время и переведут выяснение отношений в дополнительное время, коэффициент — 4.60.

Винисиус, Карло Анчелотти и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Боруссия» придумала хитрый ход при подготовке к финалу ЛЧ. Но у «Реала» есть свои козыри

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.74. Условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены обратными 1.77 и 2.06.

Финал пройдет в одной из самых горячих футбольных стран, еще и с участием местной команды. Эмоциональное напряжение скажется на жесткости игры. ТБ 5.5 желтые карточки доступен за 2.12, удаление можно взять за 3.30.

Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Фиорентина»

На бумаге «Фиорентина» выглядит посильнее «Олимпиакоса», но греки в этом еврокубковом сезоне обыгрывали соперников и помощнее — например, английские «Вест Хэм» и «Астон Виллу». У себя дома команда из Пирей «погибнет» на поле, но просто так финал не отдаст.

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Коллектив Хосе Мендилибара забила во всех восьми играх плей-офф Лиги конференций, а пропустила в пяти из шести предыдущих. Также в восьми последних играх с участием «Фиорентины» забили обе команды, в семи случаях игры завершились через «верх».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
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Андрей Рублев — Педро Мартинес: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 25 1 4
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