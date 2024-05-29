«Олимпиакос» — «Фиорентина»: финалисты Лиги конференций умеют играть в атаку и грешат в обороне
29 мая в Афинах на ОПАП Арене состоится финал Лиги конференций, в котором греческий «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение номинальным гостям. На победу «Фиорентины» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность этого результата — примерно 40%. Успех «Олимпиакоса» оценен в 3.10 (32%), ничья — в 3.25 (28%).
На то, что кубок поднимут итальянцы, котировка — 1.79. Греки — 2.12.
Вариант, при котором «Оли» не уступил по итогам 90 минут игры, доступен в линии за 1.59.
На то, что соперники не выявят сильнейшего в основное время и переведут выяснение отношений в дополнительное время, коэффициент — 4.60.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.74. Условие «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены обратными 1.77 и 2.06.
Финал пройдет в одной из самых горячих футбольных стран, еще и с участием местной команды. Эмоциональное напряжение скажется на жесткости игры. ТБ 5.5 желтые карточки доступен за 2.12, удаление можно взять за 3.30.
Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Фиорентина»
На бумаге «Фиорентина» выглядит посильнее «Олимпиакоса», но греки в этом еврокубковом сезоне обыгрывали соперников и помощнее — например, английские «Вест Хэм» и «Астон Виллу». У себя дома команда из Пирей «погибнет» на поле, но просто так финал не отдаст.
Коллектив Хосе Мендилибара забила во всех восьми играх плей-офф Лиги конференций, а пропустила в пяти из шести предыдущих. Также в восьми последних играх с участием «Фиорентины» забили обе команды, в семи случаях игры завершились через «верх».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4