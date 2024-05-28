Мирра Андреева за час победила Бектас в стартовом матче на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над американкой Эминой Бектас в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут. Андреева отдала сопернице пять геймов в двух сетах — 6:2, 6:3.

За матч 17-летняя россиянка 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Бектас 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница встречи Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — Надя Подороска (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США) — 6:2, 6:3