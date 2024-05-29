«Краснодар» продлил контракт с Мусаевым до 2026 года

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев продолжит работу с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Мусаев сменил серб Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» в марте 2024 года. До этого тренер работал в краснодарской команде с 2018 по 2021 год.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» занял второе место в РПЛ, впервые завоевав серебряные медали чемпионата России.