Андрей Рублев — Педро Мартинес: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года
29 мая во втором круге «Ролан Гаррос» вторая ракетка России Андрей Рублев схлестнется с испанцем Педро Мартинесом. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире легально в РФ она показана не будет. Счет в личном противостоянии 1-0 в пользу Рублева.
Он же считается абсолютным фаворитом предстоящей игры. На победу россиянина можно поставить с коэффициентом 1.13, что приблизительно 88% вероятности исхода. Сенсационный триумф его соперника оценен в 6.00 (12%).
Эксперты считают, что в этом матче будет разыграно 32 и более гейма. Взять такой вариант можно за 1.60, ТМ 31.5 — за 2.24.
Успех Рублева с форой (-7.5) гейма котируется за 2.09. Если Мартинес не уступит с разницей более восьми геймов, сыграет пари за 1.72.
Хотя бы одна выигранная испанцем партия предложена к ставке за 1.90.
Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу Андрея за 1.81. Единственный матч противников на US Open-2021 завершился 3:1.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Педро Мартинес
Для Рублева грунтовый сезон складывается странным образом: он вылетел в первых кругах в Монако и Барселоне, уступил уже во втором матче в Риме не входившему в топ-100 Александру Мюллеру, но выиграл «мастерс» в Мадриде. В Париже он стартовал с четырехсетовой победы над японцем Таро Даниэлем.
У Мартинеса в этом сезоне уже 28 матчей на песке, а среди его побед есть весьма крупные — например, над Руудом и Гаске в Эшториле, а также над Вавринкой и дважды над Баутистой. В его коллекции есть титул на «челленджере» в Жироне. Впрочем, неудач у него тоже хватает, причем зачастую в играх с не самыми именитыми соперниками.
В предстоящей встрече все будет зависеть от настроения и формы Рублева, который, конечно, по всем компонентам превосходит испанца. Но думаю, что Андрей, имевший достаточно много времени для восстановления энергии и психологического состояния перед турниром в Париже, должен без особых проблем пройти дальше.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева и ТМ 34.5 гейма за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4