22 июня во втором круге турнира в Мальорке состоится российское дерби — Даниил Медведев сыграет с Асланом Карацевым. Матч начнется приблизительно в 17.00 по московскому времени. У Медведева есть шанс размочить счет в личном противостоянии — пока он 3-0 в пользу Карацева.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Даниила абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.13, это около 88% вероятности исхода. Успех Аслана оценен высокой котировкой 6.00 (12%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф Карацева в случае его выхода в четвертьфинал принесет выигрыш в 6000 рублей.

Если вы считаете, что Аслан мобилизируется в важном матче и навяжет борьбу, тотал больше 19.5 гейма можно оформить за 1.50, а ТБ 20.5 — 1.72. В то же время ТМ 19.5 идет за 2.48, а ТМ 20.5 — за 2.04.

Также можно взять победу Карацева с форой — Ф2(+4.5) оценена в 1.81, Ф1(-4.5) — за 2.00.

На то, что в матче будут сыграны максимальные три партии, котировка 3.50.

При этом аналитики настолько не верят в Карацева, что даже один выигранный им сет оценивается коэффициентом 2.85.

Наиболее вероятный точный счет по сетам — 2:0 в пользу Медведева за 1.39.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Аслан Карацев

От мощного и настырного Аслана Карацева образца первой половины 2021 года не осталось ни следа. После победы на турнире в Сиднее в начале сезона российский теннисист будто растаял: из 21 матча проиграл 15. До игры первого круга на Мальорке против Хауме Мунара серия Аслана из поражений насчитывала пять матчей.

Кошмар, но даже испанца, на счету которого нет ни одной победы на траве в карьере и всего один выигранный сет, Карацев победил с большим трудом — проиграл первую партию и чуть не погорел во второй. В таком состоянии бороться с Медведевым, все равно что пытаться остановить руками поезд.

Даниил на последних двух турнирах в Хертогенбоше и Галле играл в финале, правда, в обоих случаях не завоевал титулы. Дополнительная мотивация для него успешно выступить в родном городе Рафаэля Надаля — защита прошлогоднего титула.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 20.5 гейма за 2.04.