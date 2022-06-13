Безумный экспресс из семи теннисных матчей принес клиенту букмекера 6 500 000 со ставки в 2000 рублей
Теннис бывает прибыльным не только для самих спортсменов, но и для любителей ставок. Это может с уверенностью подтвердить клиент букмекерской компании БЕТСИТИ, который собрал невероятный экспресс из семи матчей мужских одиночного и парного разрядов турниров в Штутгарте и Хертогенбоше, которые прошли на прошлой неделе.
В каждой игре он выбрал практически одинаковые условия — тотал больше 10.5 или 12.5 гейма. Сочнейшие коэффициенты — только два из них меньше тройки — при перемножении дали итоговые 3271.1704, а поставленные 2000 рублей принесли 6 542 340 рублей.
В победный купон вышли следующие события:
С. Жиль/Й. Влиген — Р. Класен/М. Мело, 1-й сет ТБ 12.5 — 3.70 (счет — 6:7, 4:6)
А. Недовесов/А.-У. Куреши — Дж. Пирс/Ф. Полашек, 1-й сет ТБ 12.5 — 3.60 (счет — 7:6, 6:4)
Оскар Отте — Денис Шаповалов, 1-й сет ТБ 10.5 — 2.28 (счет — 7:6, 7:6)
Лоренцо Сонего — Ян-Леннард Штруфф, 1-й сет ТБ 12.5 — 3.60 (счет — 7:6, 7:6)
Таллон Грикспор — Феликс Оже-Альяссим, 1-й сет ТБ 12.5 — 4.00 (счет — 6:7, 6:7)
Артур Риндеркнеш — Бенжамен Бонзи, 1-й сет ТБ 10.5 — 2.20 (счет — 6:7, 2:6)
Тим Ван Рейтховен — Тейлор Фриц, 1-й сет ТБ 12.5 — 3.40 (счет — 6:7, 7:5, 6:4)
Итоговый коэффициент: 3.70 х 3.60 х 2.28 х 3.60 х 4.00 х 2.20 х 3.40 = 3271.1704
Парники отыграли четыре сетбола на подаче соперников — это безумие
Виды ставок и высокие коэффициенты предполагали большие риски, поэтому неудивительно, что не все события доехали без нервов. Только в двух встречах соперники добрались до тай-брейка без потери подачи и брейк-пойнтов — Таллон Грикспор и Феликс Оже-Альяссим, а также Лоренцо Сонего и Ян-Леннард Штруфф не заставили переживать. В остальных встречах творился страх и ужас для автора ставки.
Денис Шаповалов уже в третьем гейме проиграл свою подачу Оскару Отте, но вернул ее и сделал счет 4:4. При счете 4:5 уже у немца возникли проблемы — соперник заработал сетбол на приеме, но в итоге все обошлось. В битве французов Артур Риндеркнеш — Бенжамен Бонзи второй при счете 2:2 удержал подачу со счета 0-40.
В парном матче А. Недовесов/А.-У. Куреши — Дж. Пирс/Ф. Полашек соперники без сложностей добрались до счета 5:4, а дальше начали чудить — сначала австралиец и словак отыграли сетбол на подаче, а затем не использовали два брейк-пойнта на приеме. Но и это не самое удивительное.
В Хертогенбоше встречались хозяин кортов 205-я ракетка мира Тим Ван Рейтховен и 14-й номер из США Тейлор Фриц. У голландца до этого турнира не было ни одной победы уровня ATP, но домашний турнир стал для него прорывным. В первом сете против Фрица он вел с брейком 4:3, но отдал сначала один гейм, а при счете 4:5 отыграл пять сетболов на своей подаче. В результате Ван Рейтховен добрался до тай-брейка, который проиграл. Но итоговый счет оказался в его пользу, а в конце недели голландец в финале расправился с Даниилом Медведевым.
Наконец, главная магия произошла во встрече С. Жиль/Й. Влиген — Р. Класен/М. Мело. В парном теннисе, особенно в мужском, очень тяжело взять подачу соперников. Особенно если счет 6:5 и 40-0 в их пользу. Но голландцу Класену и бразильцу Мело это удалось. Они выиграли четыре мяча подряд и чудом довели партию до тай-брейка. А клиент букмекера наверняка поседел, но стал богаче на 6,5 млн рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0