Безумный экспресс из семи теннисных матчей принес клиенту букмекера 6 500 000 со ставки в 2000 рублей

Дар предвидения и невероятное везение сделали человека миллионером.

Теннис бывает прибыльным не только для самих спортсменов, но и для любителей ставок. Это может с уверенностью подтвердить клиент букмекерской компании БЕТСИТИ, который собрал невероятный экспресс из семи матчей мужских одиночного и парного разрядов турниров в Штутгарте и Хертогенбоше, которые прошли на прошлой неделе.

В каждой игре он выбрал практически одинаковые условия — тотал больше 10.5 или 12.5 гейма. Сочнейшие коэффициенты — только два из них меньше тройки — при перемножении дали итоговые 3271.1704, а поставленные 2000 рублей принесли 6 542 340 рублей.

В победный купон вышли следующие события:

С. Жиль/Й. Влиген — Р. Класен/М. Мело, 1-й сет ТБ 12.5 — 3.70 (счет — 6:7, 4:6)

А. Недовесов/А.-У. Куреши — Дж. Пирс/Ф. Полашек, 1-й сет ТБ 12.5 — 3.60 (счет — 7:6, 6:4)

Оскар Отте — Денис Шаповалов, 1-й сет ТБ 10.5 — 2.28 (счет — 7:6, 7:6)

Лоренцо Сонего — Ян-Леннард Штруфф, 1-й сет ТБ 12.5 — 3.60 (счет — 7:6, 7:6)

Таллон Грикспор — Феликс Оже-Альяссим, 1-й сет ТБ 12.5 — 4.00 (счет — 6:7, 6:7)

Артур Риндеркнеш — Бенжамен Бонзи, 1-й сет ТБ 10.5 — 2.20 (счет — 6:7, 2:6)

Тим Ван Рейтховен — Тейлор Фриц, 1-й сет ТБ 12.5 — 3.40 (счет — 6:7, 7:5, 6:4)

Итоговый коэффициент: 3.70 х 3.60 х 2.28 х 3.60 х 4.00 х 2.20 х 3.40 = 3271.1704

Парники отыграли четыре сетбола на подаче соперников — это безумие

Виды ставок и высокие коэффициенты предполагали большие риски, поэтому неудивительно, что не все события доехали без нервов. Только в двух встречах соперники добрались до тай-брейка без потери подачи и брейк-пойнтов — Таллон Грикспор и Феликс Оже-Альяссим, а также Лоренцо Сонего и Ян-Леннард Штруфф не заставили переживать. В остальных встречах творился страх и ужас для автора ставки.

Денис Шаповалов уже в третьем гейме проиграл свою подачу Оскару Отте, но вернул ее и сделал счет 4:4. При счете 4:5 уже у немца возникли проблемы — соперник заработал сетбол на приеме, но в итоге все обошлось. В битве французов Артур Риндеркнеш — Бенжамен Бонзи второй при счете 2:2 удержал подачу со счета 0-40.

В парном матче А. Недовесов/А.-У. Куреши — Дж. Пирс/Ф. Полашек соперники без сложностей добрались до счета 5:4, а дальше начали чудить — сначала австралиец и словак отыграли сетбол на подаче, а затем не использовали два брейк-пойнта на приеме. Но и это не самое удивительное.

В Хертогенбоше встречались хозяин кортов 205-я ракетка мира Тим Ван Рейтховен и 14-й номер из США Тейлор Фриц. У голландца до этого турнира не было ни одной победы уровня ATP, но домашний турнир стал для него прорывным. В первом сете против Фрица он вел с брейком 4:3, но отдал сначала один гейм, а при счете 4:5 отыграл пять сетболов на своей подаче. В результате Ван Рейтховен добрался до тай-брейка, который проиграл. Но итоговый счет оказался в его пользу, а в конце недели голландец в финале расправился с Даниилом Медведевым.

Наконец, главная магия произошла во встрече С. Жиль/Й. Влиген — Р. Класен/М. Мело. В парном теннисе, особенно в мужском, очень тяжело взять подачу соперников. Особенно если счет 6:5 и 40-0 в их пользу. Но голландцу Класену и бразильцу Мело это удалось. Они выиграли четыре мяча подряд и чудом довели партию до тай-брейка. А клиент букмекера наверняка поседел, но стал богаче на 6,5 млн рублей.