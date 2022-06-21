Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы «Тампы» совершить камбэк в финале Кубка Стэнли после победы в третьем матче

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский, «Тампа-Бэй».
Фото Global Look Press

«Тампа-Бэй» выиграла первый домашний матч финала Кубка Стэнли и сократила отставание в серии с «Колорадо» до минимума — 1-2. Следующая игра снова пройдет на «Амали Арене», начало — 23 июня в 3.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у четвертой игры нет ярко выраженного фаворита: на победу и той и другой команды коэффициент одинаковый — 2.46, это примерно 40%. На ничью в основное время котировка — 4.20 (20%).

Игроки &laquo;Тампа-Бэй Лайтнинг&raquo; празднуют гол. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: «Молний» без Кучерова ждут проблемы в четвертом матче

Также в пользу «Тампы» подвинулись цифры на чемпионство: на команду Никиты Кучерова и Андрея Василевского теперь можно поставить за 3.30 (25%), на «Эвеланш» — 1.33 (75%).

На то, что в серии будет сыграно больше 6.5 матча, коэффициент 2.55. На ТМ 6.5 — 1.45.

Победу «Лайтнинг» в финале с форой (+1.5) по выигранным встречам можно взять за 1.96, фору (-1.5) на «Колорадо» — за 1.75.

После трех сыгранных матчей аналитики считают, что наиболее вероятный итоговый счет серии — 4:1 в пользу «Эвеланш» за 3.30.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Материалы сюжета: Кубок Стэнли, финал-2022 «Колорадо» — «Тампа»: все о главной серии НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: «Молний» без Кучерова ждут проблемы в четвертом матче
Экс-генменеджер сборной России — о Кучерове: «Вишенка на торте, «Тампе» без него будет трудновато»
Экс-генменеджер сборной России: «Тампа» будет бороться за третий Кубок из последних сил»
Канадец подлым ударом взбесил Кучерова и вывел его из игры. Больше русский форвард на лед не вернулся
Плющев: «Кучеров умеет держать удар, терпеть боль и играть через не могу»
Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Нижний Новгород»: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 21 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости