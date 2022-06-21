Эксперты оценили шансы «Тампы» совершить камбэк в финале Кубка Стэнли после победы в третьем матче

«Тампа-Бэй» выиграла первый домашний матч финала Кубка Стэнли и сократила отставание в серии с «Колорадо» до минимума — 1-2. Следующая игра снова пройдет на «Амали Арене», начало — 23 июня в 3.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у четвертой игры нет ярко выраженного фаворита: на победу и той и другой команды коэффициент одинаковый — 2.46, это примерно 40%. На ничью в основное время котировка — 4.20 (20%).

Также в пользу «Тампы» подвинулись цифры на чемпионство: на команду Никиты Кучерова и Андрея Василевского теперь можно поставить за 3.30 (25%), на «Эвеланш» — 1.33 (75%).

На то, что в серии будет сыграно больше 6.5 матча, коэффициент 2.55. На ТМ 6.5 — 1.45.

Победу «Лайтнинг» в финале с форой (+1.5) по выигранным встречам можно взять за 1.96, фору (-1.5) на «Колорадо» — за 1.75.

После трех сыгранных матчей аналитики считают, что наиболее вероятный итоговый счет серии — 4:1 в пользу «Эвеланш» за 3.30.