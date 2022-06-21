Эксперты оценили шансы «Тампы» совершить камбэк в финале Кубка Стэнли после победы в третьем матче
«Тампа-Бэй» выиграла первый домашний матч финала Кубка Стэнли и сократила отставание в серии с «Колорадо» до минимума — 1-2. Следующая игра снова пройдет на «Амали Арене», начало — 23 июня в 3.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у четвертой игры нет ярко выраженного фаворита: на победу и той и другой команды коэффициент одинаковый — 2.46, это примерно 40%. На ничью в основное время котировка — 4.20 (20%).
Также в пользу «Тампы» подвинулись цифры на чемпионство: на команду Никиты Кучерова и Андрея Василевского теперь можно поставить за 3.30 (25%), на «Эвеланш» — 1.33 (75%).
На то, что в серии будет сыграно больше 6.5 матча, коэффициент 2.55. На ТМ 6.5 — 1.45.
Победу «Лайтнинг» в финале с форой (+1.5) по выигранным встречам можно взять за 1.96, фору (-1.5) на «Колорадо» — за 1.75.
После трех сыгранных матчей аналитики считают, что наиболее вероятный итоговый счет серии — 4:1 в пользу «Эвеланш» за 3.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -