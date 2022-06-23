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Сегодня, 11:15

Эксперты выбрали фаворита группы G чемпионата мира, где сыграет друг Месси

Евгений Коростелев
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Неймар, сборная Бразилии.
Фото Global Look Press

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. Главный фаворит турнира — сборная Бразилии — попала в группу G, где сыграет со Швейцарией, Сербией и Камеруном.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, естественно, считают пентакампеонов лидерами котировок на победу в своем квартете. На успех Неймара и его товарищей можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность исхода — примерно 68%. Вариант, что первое место займет кто-то другой, оценен в 2.96. Также принимаются ставки на триумф Бразилии в турнире за 5.70.

Вероятнее всего, второе место между собой разыграют Сербия и Швейцария. Правда, шансы команды Мурата Якина за полгода до старта ЧМ чуть выше, чем у соперника. На победу швейцарцев в группе можно поставить за существенные 6.00 (16%).

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Сборную Сербии ни за что нельзя сбрасывать со счетов, потому что эта команда не пустила на ЧМ напрямую Португалию. «Белые орлы» набрали в группе 20 очков и вынудили Криштиану Роналду напрягаться в стыковых матчах. При этом на их триумф в группе коэффициент немногим больше, чем на Швейцарию, — 7.00 (14%).

Кому аналитики не оставили особых шансов, так это команде Камеруна. Победа африканской команды в самом мундиале оценивается наравне с Канадой и Марокко (за 200). Поэтому не стоит удивляться, что выход камерунцев с первого места из группы, где играет Бразилия, оценен в высокие 15.0 (2%).

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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