Эксперты выбрали фаворита группы G чемпионата мира, где сыграет друг Месси
21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. Главный фаворит турнира — сборная Бразилии — попала в группу G, где сыграет со Швейцарией, Сербией и Камеруном.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, естественно, считают пентакампеонов лидерами котировок на победу в своем квартете. На успех Неймара и его товарищей можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность исхода — примерно 68%. Вариант, что первое место займет кто-то другой, оценен в 2.96. Также принимаются ставки на триумф Бразилии в турнире за 5.70.
Вероятнее всего, второе место между собой разыграют Сербия и Швейцария. Правда, шансы команды Мурата Якина за полгода до старта ЧМ чуть выше, чем у соперника. На победу швейцарцев в группе можно поставить за существенные 6.00 (16%).
Сборную Сербии ни за что нельзя сбрасывать со счетов, потому что эта команда не пустила на ЧМ напрямую Португалию. «Белые орлы» набрали в группе 20 очков и вынудили Криштиану Роналду напрягаться в стыковых матчах. При этом на их триумф в группе коэффициент немногим больше, чем на Швейцарию, — 7.00 (14%).
Кому аналитики не оставили особых шансов, так это команде Камеруна. Победа африканской команды в самом мундиале оценивается наравне с Канадой и Марокко (за 200). Поэтому не стоит удивляться, что выход камерунцев с первого места из группы, где играет Бразилия, оценен в высокие 15.0 (2%).
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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