«Ахмат» — худшая домашняя команда сезона. Но «Спартак» не вывезет третий гостевой матч за неделю
3 декабря московский «Спартак» ждет выезд в Грозный к «Ахмату». Игра 17-го тура чемпионата России состоится на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукляк.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 3 декабря 2023 года
«Спартак» — фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу красно-белых можно поставить за 2.32, что примерно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.61 (24%), успех «Ахмата» — за 3.02 (33%).
Получится ли у хозяев потрепать соперника? Вариант 1Х идет за 1.66.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.18.
Если соперники обменяются забитыми мячами, сыграет пари за 1.59. Если нет, то 2.35.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
«Ахмат» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 3 декабря 2023 года
«Спартак» на днях снова проиграл — это теперь звучит не как что-то сенсационное, а вполне обыденное. В этом сезоне красно-белые накопили уже пять поражений в 16 матчах РПЛ и добавили к ним три неудачи в Кубке России. Последняя случилась в 1/4 финала турнира против «Оренбурга» — одна из слабейших команд сезона победила со счетом 1:0.
В последних 10 матчах у Абаскаля и компании всего три победы при пяти поражениях и двух ничьих. На этом отрезке красно-белые пропустили 17 мячей и забили лишь 11 раз. Вопросы есть ко всем игрокам и линиям, но решаться они будут, похоже, уже во время зимнего перерыва, до которого осталось провести две игры.
Ближайшая пройдет в Грозном, где в последнее время очки дарят всем подряд. Еще недавно выездов к «Ахмату» боялись даже топ-клубы, но в этом сезоне грозненцы чересчур гостеприимны. По набранным на своем поле баллам они занимают последнее место в РПЛ. В семи матчах они взяли всего пять очков: на их счету одна победа, две ничьих и четыре поражения.
Отсутствие положительных результатов на домашнем поле мешает «Ахмату» комфортно чувствовать себя в РПЛ. Грозненцы располагаются на 14-м месте в таблице и всего на три балла опережают замыкающий таблицу «Сочи». В последних пяти играх чемпионата на их счету четыре поражения и ничья, а единственная победа была добыта аж 2 сентября над «Уралом».
Может показаться, что вот он, шанс для «Спартака» на довольно легкие три очка, но это заблуждение. Москвичи на выезде взяли в РПЛ всего семь баллов (две победы, ничья и четыре поражения), пропустив 13 мячей при девяти забитых.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Спартак»
«Спартак» третий раз за неделю сыграет на выезде, причем команде пришлось прилично поколесить по стране — за несколько дней они посетили Калининград, Оренбург и Грозный. Причем кубковый матч им пришлось провести на искусственном газоне, что также оставит свой отпечаток на готовности футболистов.
«Ахмат» же целенаправленно готовился к приему красно-белых и как минимум физически будет очень конкурентоспособен. А техническая составляющая зимой в РПЛ зачастую отходит на второй план, поэтому очередная потеря очков со стороны обеих команд не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.61.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3