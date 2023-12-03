«Гавр» — «ПСЖ»: команде Кузяева не остановить разыгравшегося Мбаппе
3 декабря Далер Кузяев впервые сыграет против сильнейшей команды Франции. В 14-м туре лиги 1 его «Гавр» померяется силами с «ПСЖ». Встреча пройдет на арене «Океан» и начнется в 15.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Бастьен Дешепи.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что парижане не испытают проблем в предстоящей встрече. На их победу выставлен коэффициент 1.31, это порядка 76% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.98 (17%), успех «Гавра» — за еще меньшие 9.75 (7%).
Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 3.72. Также можете подстраховать Кузяева и компанию с помощью форы (+1.5) за 2.00. В таком случае Ф2(-1.5) идет за 1.83.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.44.
Эксперты считают, что обмена голами скорее не будет. Его можно взять за 1.85, тогда как голы в обе стороны — за 1.97.
Результативный удар Кузяева по ворота парижан оценен в 7.50. Наилучшие шансы отличиться, конечно, у Килиана Мбаппе — 1.46.
Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «ПСЖ»
«ПСЖ» в лиге 1 выиграл шесть матчей подряд с общим счетом 20:5. В каждом из них парижане забивали минимум трижды — благодаря такому яркому выступлению они забрались на первое место в таблице и опережают «Ренн» на одно очко (у соперника на игру больше).
По игре к Мбаппе и компании вопросов никаких — они играют стильно, агрессивно и результативно. В ЛЧ с «Ньюкаслом» не повезло — реализация подкачала. Но тем злее команда будет в ближайшей встрече, где захочет вернуть должок судьбе. От аутсайдера здесь ничего не зависит.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.83.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
5
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3