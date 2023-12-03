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«Гавр» — «ПСЖ»: команде Кузяева не остановить разыгравшегося Мбаппе

Прогноз на матч лиги 1 «Гавр» — «ПСЖ» 3 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images

3 декабря Далер Кузяев впервые сыграет против сильнейшей команды Франции. В 14-м туре лиги 1 его «Гавр» померяется силами с «ПСЖ». Встреча пройдет на арене «Океан» и начнется в 15.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Бастьен Дешепи.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 15:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что парижане не испытают проблем в предстоящей встрече. На их победу выставлен коэффициент 1.31, это порядка 76% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.98 (17%), успех «Гавра» — за еще меньшие 9.75 (7%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 3.72. Также можете подстраховать Кузяева и компанию с помощью форы (+1.5) за 2.00. В таком случае Ф2(-1.5) идет за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.44.

Эксперты считают, что обмена голами скорее не будет. Его можно взять за 1.85, тогда как голы в обе стороны — за 1.97.

Результативный удар Кузяева по ворота парижан оценен в 7.50. Наилучшие шансы отличиться, конечно, у Килиана Мбаппе — 1.46.

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Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «ПСЖ»

«ПСЖ» в лиге 1 выиграл шесть матчей подряд с общим счетом 20:5. В каждом из них парижане забивали минимум трижды — благодаря такому яркому выступлению они забрались на первое место в таблице и опережают «Ренн» на одно очко (у соперника на игру больше).

По игре к Мбаппе и компании вопросов никаких — они играют стильно, агрессивно и результативно. В ЛЧ с «Ньюкаслом» не повезло — реализация подкачала. Но тем злее команда будет в ближайшей встрече, где захочет вернуть должок судьбе. От аутсайдера здесь ничего не зависит.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.83.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
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 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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