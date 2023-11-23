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«Спартак» перезагрузился во время паузы. Теперь красно-белые вернутся на победный путь

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Спартак» 25 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Квинси Промес («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Москвичи преодолели затяжной кризис.

25 ноября «Спартак» откроет второй круг РПЛ выездом в Калининград, где встретится с «Балтикой». Игра пройдет на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.40 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Спартак» 25 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: взять победу красно-белых можно с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.41 (28%), ничья идет за чуть большие 3.51 (27%).

Команда Сергея Игнашевича хорошо выступает дома: в семи матчах РПЛ потерпела всего два поражения, хотя зависла в зоне стыков. Поставить на то, что на своем поле калининградцы не уступят и москвичам, можно за 1.75.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «Спартака»:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 в пользу гостей — за 7.50;

• 0:0 — за 8.00.

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Тотал больше 2.5 мяча оценили за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.83.

Рынок на обмен голами предложен за 1.81, обратный вариант доступен с котировкой 1.99.

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«Балтика» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 25 ноября 2023 года

Соперники находятся на разных концах таблицы: гости идут шестыми, но от третьего места отстают всего на один балл. «Балтика» же находится на 14-й строчке и опережает стоящий в зоне прямого вылета «Ахмат» только благодаря дополнительным показателям. Команда из Калининграда полностью провалила начало сезона, но сейчас выглядит уже не так плохо и достаточно часто набирает очки.

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Если в стартовых семи турах «балтийцы» потерпели шесть поражений, то в оставшихся восьми встречах уступили три раза. Коллектив Игнашевича неплохо выглядел в Кубке России: в группе с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов» занял второе место, отстав от петербуржцев на два балла. Также калининградцы — непростые соперники даже для топ-клубов: в этом сезоне не потерпели еще ни одного разгрома, а с разницей в два мяча влетели всего трижды.

«Спартак», кажется, пришел в себя после тяжелого октября. Кризисный период включил в себя шесть поединков, в которых красно-белые потерпели четыре поражения — два из них, от «Крыльев» (0:4) и «Динамо» (0:3), получились разгромными. Но в предыдущих двух турах москвичи набрали четыре очка: в меньшинстве удержали ничью с «Локомотивом» (1:1) и обыграли «Ростов» (2:1).

В отличной форме находится лидер «Спартака» Квинси Промес: нидерландец в этом сезоне настрелял 6+8 в 18 играх во всех турнирах. Во всем чемпионате по системе «гол+пас» его опережает только форвард «Зенита» Матео Кассьерра (10 результативных действий против 13). А по ассистам (шесть) в РПЛ на данный момент нет никого лучше нападающего красно-белых.

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Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Спартак»

Москвичи неплохо проявили себя в двух последних турах: в меньшинстве выглядели лучше «Локомотива» (1:1) и в первом тайме смяли «Ростов» (2:1), пропустив только под конец встречи. В первом круге красно-белые уже обыграли «Балтику» (2:1) и могут повторить удачный результат. Тем более что лишь несколько игроков «Спартака» выступали за сборные во время паузы: Александр Соболев, Даниил Пруцев, Даниил Хлусевич, Срджан Бабич и Тео Бонгонда.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.17.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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