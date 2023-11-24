Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Кельн» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 24 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Кельн» — «Бавария» 24 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мануэль Нойер («Бавария»).
Фото Global Look Press

24 ноября в 12-м туре бундеслиги «Кельн» примет «Баварию». Поединок пройдет на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион», начало в 22.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Марко Фрица. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
24 нояб, 22:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
Бавария

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе «Баварии»: поставить на красных можно с коэффициентом 1.26, это около 76% вероятности. Ничью оценили в 7.18 (14%). Триумф «козлов» предложен с котировкой 10.00 (10%).

«Кельн» уступил мюнхенцам на «Рейн-Энерги-Штадион» девять раз подряд. Если считаете, что хозяева прервут неудачную серию и наберут очки, вас ждет рынок 1Х за 4.19.

Тотал больше трех голов дали за 1.40, ТМ 3 представлен за 2.98. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.64, обратный вариант — за 2.27.

В предыдущем выезде парни Томаса Тухеля разгромили «Боруссию» и не пропустили (4:0). Еще один гостевой «сухарь» доступен за 2.43.

Александр Головин (&laquo;Монако&raquo;). «ПСЖ» уже давно не страшен «Монако». Головин и Бен-Йеддер снова прижмут парижан

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться — у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина идет за 1.36.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на успех мюнхенцев:

  • 2:0 — за 8.75;

  • 2:1 и 3:0 — за 9.00;

  • 3:1 — за 9.25.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Кельн
Бундеслига
0
Читайте также
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Источник сообщил о задержании главы Ленинского городского округа Подмосковья
Задержанная в Псковской области мать несколько месяцев жила с трупами детей
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» Минск — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 24 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости