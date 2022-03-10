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«Аталанта» — «Байер»: прогноз на матч Лиги Европы 10 марта 2022 года

Прогноз и коэффициенты на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 10 марта
Виталий Пудздрав
Джан Пьеро Гасперини.
Фото AFP

10 марта 2022 года «Аталанта» встретится с «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Алексей Миранчук (справа). «Аталанта» — «Байер»: отсутствие Лунева даст шанс Миранчуку

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Аталанты» можно за 1.94 — это около 49% вероятности. Успех «Байера» оценивается коэффициентом 4.00 (24%), а ничья — 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Сделать ставку на выход «Аталанты» в четвертьфинал можно за 1.73. Проход «Байера» в следующий раунд доступен за 2.10.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч:

· Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 2.90;

· Ф1(-1) идет за 2.40, а Ф2(+1) — за 1.53;

· Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.35.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.68, а ТМ 2.5 — за 2.18.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.63. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.20.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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