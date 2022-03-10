Прогноз и коэффициенты на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 10 марта

10 марта 2022 года «Аталанта» встретится с «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Аталанты» можно за 1.94 — это около 49% вероятности. Успех «Байера» оценивается коэффициентом 4.00 (24%), а ничья — 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Сделать ставку на выход «Аталанты» в четвертьфинал можно за 1.73. Проход «Байера» в следующий раунд доступен за 2.10.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч:

· Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 2.90;

· Ф1(-1) идет за 2.40, а Ф2(+1) — за 1.53;

· Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.35.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.68, а ТМ 2.5 — за 2.18.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.63. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.20.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.