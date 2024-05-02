Кризис позиционного футбола. Почему доминирующим командам тяжело выиграть Лигу чемпионов

Пора отказываться от владения?

Недоминирующие победители

В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов этого сезона перед ответными встречами преимущество получили команды, уступившие сопернику по контролю мяча и отказавшиеся от владения инициативой. «Реал» в матче с «Баварией» нанес почти в 1,5 раза меньше ударов (10 против 14), но 2:2 в Мюнхене делают из Мадрида фаворита противостояния. «ПСЖ» владел мячом большую часть игры против «Боруссии», но проиграл 0:1.

Понятное дело, оба матча могли завершиться с совсем другим счетом — «Бавария» в какой-то момент была ближе к 3:1, чем к 2:2, а «ПСЖ» растранжирил уйму моментов, в том числе дважды за одну атаку влепив мяч в штангу. Но текущее положение дел — лишь повод поговорить о том, что доминирующим командам в последнее десятилетие все сложнее добиваться успеха на стадии плей-офф ЛЧ. При этом в обоих матчах было два показательных ключевых момента, и оба связаны с высокой линией обороны команд, которые старались отодвинуть игру от своих ворот максимально далеко.

Первый — эпизод с голом Винисиуса Жуниора после того самого паса Крооса. «Реал» на этом отрезке забрал мяч под контроль, но «Бавария» не отошла назад и применяла средний, а не низкий блок. В итоге одна позиционная ошибка Ким Мин Чжэ, и Винисиус воспользовался пространством за спиной защитника.

Второй момент — мяч Никласа Фюллькруга. И здесь «ПСЖ» также старался встретить соперника максимально высоко, но одна длинная передача со своей половины поля, плохо выдержанная офсайдная линия — и соперник выходит вперед.

Возможно, это просто совпадение, но вообще в плей-офф Лиги чемпионов в последнее время сохраняется тренд: владеющим мячом командам сложно победить в этом турнире. Да, «Манчестер Сити» забрал прошлогодний розыгрыш, но Гвардиола (главный догматик позиционной игры современности) до этого не брал этот трофей 12 лет. А в целом статистика владения мячом последних десяти победителей ЛЧ говорит о том, что доминировать тут совсем не обязательно.



Разница между национальными первенствами и Лигой чемпионов

Существует прямая корреляция между доминированием и победой в национальных чемпионатах. Даже букмекеры предпочитают назначать фаворитами именно те команды, которые больше владеют мячом. Это кажется логичным: больше атак = больше шансов забить гол; больше владения = меньше шансов у соперника угрожать твоим воротам.

«Причина, по которой наши показатели в обороне настолько хороши, заключается в том, что 67% времени мяч находится у нас, — формула успеха от Пепа Гвардиолы. — Если у тебя мяч как можно больше времени, то у соперника его нет. Конечно, оппонент может забить со штрафных или в контратаке, но чем больше мяч у тебя, тем больше шансов забить гол. Возможно, однажды когда-нибудь правила изменят, но пока, чтобы забить гол, нужен мяч».

Спорить с испанцем не имеет никакого смысла, и правление «Ман Сити» в АПЛ с момента прихода Гвардиолы — прямое доказательство того, что идея Пепа работает. Но что тогда делать с результатами в Лиге чемпионов, где его успехи, мягко говоря, не такие впечатляющие?

Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Настоящая, огненная и непредсказуемая Лига чемпионов начинается со стадии плей-офф. И в ней уже совсем другие правила. Важность выстроенной системы отходит на второй план, а на первый выходят драйв, гибкость и подготовка к конкретному сопернику. Сколько раз мы видели, как записной фаворит бесконечно катает мяч у штрафной соперника, но не может продраться сквозь плотный частокол ног и в итоге проигрывает, пропустив в одной из двух контратак за матч? Согласитесь, сюжет для плей-офф вполне типичный.

«Боруссия» в четвертьфинале прошла «Атлетико», который владел игровым преимуществом, а «ПСЖ» выбил «Барселону», лишь когда получил явное преимущество после удаления Араухо (при этом в равных составах в первой игре парижане контролировали мяч под 60% времени, но в итоге уступили). А самый показательный момент — вылет того же «Ман Сити» от «Реала», когда в ответной игре «горожане» «висели» на воротах Лунина, нанесли 33 (!) удара, но забили лишь раз.

Похожий тренд сохраняется и на чемпионатах мира, где система плей-офф та же, что и в Лиге чемпионов. С каждым ЧМ корреляция между владением и результатом становится все менее очевидной.

В Катаре Марокко одолел Бельгию, Испанию и Португалию при владении мячом в 33%, 24% и 27% соответственно. Не просто так тренер сборной Хорватии Златко Далич тогда заявил, что тики-така окончательно ушла в прошлое.

Так почему владение мячом работает все хуже? Вопрос в адаптации соперников. Тактически гибким андердогам с качественным составом (откровенно слабые по подбору игроков коллективы в плей-офф пробиваются очень редко) проще найти уязвимые места фаворита и надавить на них, параллельно «припарковав автобус». И, как оказывается, это даже дает преимущество. Фавориту можно позволить владеть мячом, но за счет числа обороняться так, что в штрафную мяч попадать будет очень редко. А если и будет, у защищающейся стороны всегда будет преимущество из-за низкого блока. Например, в 2010-м Испания выиграла чемпионат мира, владея мячом 65% времени и делая 31% касаний в атакующей трети. В 2018-м процент владения вырос до 74%, но касаний в атакующей трети стало на 8% меньше. Разница между этими процентами — триумф и полный провал.

Игра вторым номером дает и другое очевидное преимущество. Обороняясь низко, всегда есть возможность после одной ошибки соперника закинуть длинный пас за спину защитникам и воспользоваться огромным свободным пространством на чужой половине.

«В наши дни забить гол после 10 пасов — большая редкость, — считает Карло Анчелотти. — Так говорит статистика. Она же говорит, что сейчас легче забить, сделав меньше 10 передач. Футбол меняется и становится более вертикальным, это происходит в каждой стране. Футбол, основанный на владении мячом, сейчас не так моден, как несколько лет назад. Не существует взаимосвязи между владением мячом и победами, это что-то из другого вида спорта».

Кто прав — Анчелотти или Гвардиола, решать каждому. Но статистика говорит о том, что Карло более успешен на стадии плей-офф ЛЧ, Пеп — во внутренних турнирах. И это повод задуматься.