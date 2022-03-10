10 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы между собой сыграют «Барселона» и «Галатасарай». Встреча пройдет в Барселоне на «Камп Ноу» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На команду Хави можно поставить с котировкой 1.18 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.80 (12%), а победа «Галатасарая» есть в линии за 16.5 (5%).

· Ф1(-3) идет за 3.10

· Ф2(+3) — за 1.33

При ставке в 1000 рублей на победу «Галатасарая» потенциальная выплата составит 16 500 рублей.

Ставка «Галатасарай» не проиграет» есть в линии за 5.30.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 7.20. Для «Барселоны» доступна котировка в 8.10, а для «Галатасарая» — 66.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.45. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.90.

· ТМ 0.5 — 24.0

· Обе забьют: нет — 1.67

· Точный счет: 3:1 — 10.5