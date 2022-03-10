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«Барселона» — «Галатасарай»: где смотреть матч Лиги Европы 10 марта 2022 года онлайн

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Барселона» — «Галатасарай» 10 марта
Матвей Леонов
Футболисты «Барселоны».
Фото AFP

10 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы между собой сыграют «Барселона» и «Галатасарай». Встреча пройдет в Барселоне на «Камп Ноу» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На команду Хави можно поставить с котировкой 1.18 это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.80 (12%), а победа «Галатасарая» есть в линии за 16.5 (5%).

· Ф1(-3) идет за 3.10

· Ф2(+3) — за 1.33

При ставке в 1000 рублей на победу «Галатасарая» потенциальная выплата составит 16 500 рублей.

Ставка «Галатасарай» не проиграет» есть в линии за 5.30.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 7.20. Для «Барселоны» доступна котировка в 8.10, а для «Галатасарая» — 66.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.45. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.90.

· ТМ 0.5 — 24.0

· Обе забьют: нет — 1.67

· Точный счет: 3:1 — 10.5

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Галатасарай

 

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ФК Галатасарай
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Артем Дзюба

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Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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Артем Дзюба

Зенит

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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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Спартак

 11 1 3
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Спартак

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