Веснина пожурила Рублева и Медведева: «Вы сюда не за значками приехали. Замолчали и пошли тренироваться»

Российская теннисистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Елена Веснина на пресс-конференции по возвращении из Японии рассказала о том, как выступила в роли лидера и наставника для молодых теннисистов сборной, для которых Игры в Токио были дебютными. Самыми молодыми ребятами в команде были Андрей Рублев и Даниил Медведев.

«Молодые ребята в сборной, как только приехали, начали возмущаться условиями, кроватями. Потолок им низкий, еще что-то. Я не сдержалась и сразу сказала, что если хотите уехать отсюда с медалью, то быстро замолчали, привыкли и идите тренируйтесь, работайте на пути к своей цели. Все же понимают, надеюсь, зачем мы сюда приехали. Не за значками же», — сказала Веснина.

«Хотя Олимпиада действительно была очень тяжелой, сложной. Большая заслуга в том, что матчи начали играть хотя бы в три часа дня у Новака Джоковича. Он после первого же дня уже понял, что так долго не протянешь, а ведь все топовые теннисисты здесь выступают на Играх минимум в двух или даже трех разрядах. Новак начал собирать подписи игроков, чтобы перенести матчи в более позднее время, и только ближе к концу олимпиады нам пошли навстречу. Я играла на четырех Олимпиадах, прошла многие турниры, но видела такое разве что в Таиланде. Но там играли поздним вечером, а в Токио с 11 часов — в самое пекло. В жару температура на корте была под 40 градусов. Тому же Джоковичу банально не хватило сил», — добавила Елена.