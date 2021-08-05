Сербская теннисистка Стоянович прокомментировала выступление на Олимпиаде
15:05
Сербская теннисистка Нина Стоянович высказалась о выступлении команды на Олимпиаде в Токио (Япония).
Спортсменка должна была сыграть в миксте в паре с Новаком Джоковичем, однако он снялся с игры.
«Только я могу знать, с какими чувствами я столкнулась, когда узнала, что у меня не будет шанса сыграть самый важный матч в карьере за олимпийскую медаль. Также я понимаю, как это соревнование наполнило меня самыми глубокими эмоциями и принесло мне много счастья», — написала Стоянович.
Также теннисистка поблагодарила всех за поддержку и помощь.
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