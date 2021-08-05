Сербская теннисистка Стоянович прокомментировала выступление на Олимпиаде

Сербская теннисистка Нина Стоянович высказалась о выступлении команды на Олимпиаде в Токио (Япония).

Спортсменка должна была сыграть в миксте в паре с Новаком Джоковичем, однако он снялся с игры.

«Только я могу знать, с какими чувствами я столкнулась, когда узнала, что у меня не будет шанса сыграть самый важный матч в карьере за олимпийскую медаль. Также я понимаю, как это соревнование наполнило меня самыми глубокими эмоциями и принесло мне много счастья», — написала Стоянович.

Также теннисистка поблагодарила всех за поддержку и помощь.